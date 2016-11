Donald Trump ei ole kõige rikkam USA president

USA ajaloolaste teatel on kõige rikkam USA president George Washington, kes oli selle riigi esimene president aastatel 1789 – 1797, edastab The Independent.

Washington oli mitmekülgne inimene, ta oli sõdur, farmer, õllepruulija, ettevõtja ja visionäär, kellel kuulus palju maad. Tema jõukuseks peetakse ka noort riiki, mille asutajate hulka ta kuulus.

Lisaks oli ta tark majandus- ja rahandusmees, kelle vara tänapäeva vääringus ulatus 525 miljoni dollarini, kuid kui talle kuulunud suured maa-alad kaasa arvata, siis oli vara suurus märgatavalt suurem, oletatavalt miljardeid dollareid. Lisaks veel ta jõuka abikaasa vara.

Washingtoni palk moodustas 1789. aastal USA riigieelarvest kaks protsenti, ta oli põhimõtteliselt rikkam kui kõik talle järgnenud presidendid. Võrdluseks: Trumpi vara väärtus on väidetavalt 3,7 miljardit dollarit ja ta loobus presidendipalgast.

Donald Trump / Scanpix

Virginias Westmorelandi maakonnas Pope’s Creekis 1732. aastal sündinud George Washington oli oma pere kuuest lapsest vanim. Ta oli 11-aastane, kui ta isa Augustine Washington suri, jättes suure farmi talle majandada. Ta haridusteest on vähe teada, kuid 15-aastasena liitus ta sõjaväega, tehes seal edukat karjääri.

George Washington abiellus 1759. aastal Martha Dandridge Custisega, kes oli jõukas kahe lapsega lesk. Tal endal oli mõningane vara, kuid mitte nii suur kui naise oma.

George Washingtoni portreemaal, mille tegi kunstnik Rembrandt / Scanpix

Võrdluseks: Donald Trumpi jõukusele pani aluse Saksamaalt USAsse migreenunud vanaisa Fredrick Trump, kes pakkus Alaskal Klondike’i kullakaevajatele süüa-juua, peavarju ja prostituute. Trumpi isa tegeles USA idarannikul kinnisvaraäriga.

George Washington valiti esimest korda USA presidendiks 1789. aastal ja teisel korral 1792. aastal, kuid Washingtonide pere ei elanud Valges Majas, kuna see oli alles ehitamisel. George Washington on USA presidentidest ainus, kes ei elanud Valges Majas, kõik ülejäänud presidendid on seal elanud.

George Washington sai 1761. aastal päranduseks Mount Vernonis oleva isa farmi, ta ostis maad juurde ja viis selle heale järjele, rajades sinna 21 ruumiga mõisa.

Õllepruulimisest ja saakidest saadav tulu kasvatas ta jõukust veelgi.

Washington suri 67-aastasena jõuka mehena 1799. aastal. Tema järgi sai USA pealinn nimeks Washington, samuti on tema järgi nimetatud sadu linnu ja koole.