Jaava merest kadusid müstilisel kombel Teise maailmasõja aegsed Hollandi sõjalaevad

Indoneesia ranniku lähedal 1942. aastal uppunud laevade juhtumit uuritakse rahvusvaheliselt. Hollandi kaitseministeerium kinnitas kahe kunagise sõjalaev vraki kadumist ning kolmandast laevavrakist enamiku puudumist.

Amatöörsukeldujad avastasid kolm kunagist sõjalaeva 2002. aastal, kuid nüüdne professionaalsete allveearheoloogide sukeldumine, mis tehti Jaava mere lahingu 75. aastapäeva auks, näitas et veel 14 aastat tagasi alles olnud alused on kadunud.

Sonaripildid näitavad vaid laevade kunagise asukoha jälgi, kuid füüsiliselt neid enam ei eksisteeri.

«Jaava merest on kadunud HNLMS De Ruyter ja HNLMS Java, lisaks ei ole of HNLMS Kortenaerist enamikku alles. Käivitati rahvusvaheline uurimine, et selgitada välja nende vrakkide saatus. Tegemist on Teise maailmasõja aegse sõjakalmistuga, millest objektide pinnaletoomine on keelatud,» teatas Hollandi kaitseministeerium.

Hollandi sõjalaev De Ruyter / Scanpix

Need kolm Hollandi laeva uppusid liitlaste ja Jaapani vahel peetud Jaava lahingus 1942. aasta veebruaris, selles kandsid suuri kaotusi nii Holland, Ühendkuningriik, USA kui Austraalia.

Jaava mere lahingus kannatada saanud Hollandi sõjalaeva De Ruyter uppumine / Scanpix

Jaava lahingu puhul on tegemist ühe ohvriterohkema merelahinguga, milles kaotas elu umbes 2200 sõdurit, kaasa arvatud 900 Hollandi kodanikku. Selle tagajärjel okupeeris Jaapan Hollandile kuuluva Ida-India.

Hollandi Ida-India oli Hollandi koloonia Kagu-Aasias aastatel 1800–1949.

Indoneesia, Singapuri ja Malaisia vetes on on rohkem kui 100 Teise maailmasõja ajal uppunud laeva ja allveelaeva. Aastaid on aardekütid teinud seal sukeldumisi lootusest, et leiavad väärtuslikku. Allveearheoloogide teatel on laevadelt eemaldatud ja toodud pinnale eelkõige metalli, nii terast, alumiinimumi kui messingit.

Malaisia sukeldumiskooli sukeldujate teatel on seal asuvate laevavrkkide lõhkumiseks kasutatud lõhkeaineid. Seda on teinud metallivarastest aardekütid, kes on kehastunud kaluriteks.

Lisaks Hollandi laevadele on aarde- ja metallikütid hävitanud ja lõhkunud näiteks ka USA laevu, mis on uppunid Java meres ja teistes lähedastes meredes.

Hollandi sõjahaudade organisatsiooni esindaja Theo Vleugelsi teatel on Jaava meres ja teistes lähimeredes tuhandete inimeste hauapaigad ja selle tõttu on sinna ebaseaduslik sukeldumine hauarahu rikkumine.