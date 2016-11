Video: Facebook pani põlenguohvri foto pärast kriitikat tagasi

Facebooki kasutajad asusid rootslase kaitsele kirjutades, et hoolimata kannatada saamisest ja ebatavalisest välimusest, on ka temal õigus sotsiaalmeediasse endast fotosid postitada, edastab The Local.

Tuletõrjujast Gustavson sai raskeid põletushaavu rohkem kui 30 aastat tagasi aset leidnud põlengu kustutamisel, hiljem sai temast motivatsioonikõneleja, kes on Rootsis tuntud.

Temast sai rahvusvaheline kuulsus möödunud nädalal, kui Facebook eemaldas kahel korral mehe 60. sünnipäeva foto, mille pani üles ta sõber.

Sotsiaalmeedialehekülg vabandas hiljem, et pildi eemaldamine oli viga ning probleem on nüüdseks lahendatud ja asjaosalistele on esitatud vabandus.

Gustavson sõnas Rootsi meediale, et ta kahtleb Facebooki vabanduse siiruses.

«Ma ei usu, et mingisugune programm vajab neil uuendamist ja et selle tõttu kadus pilt kahel korral. Loodan, et nad saavad sellest ka ise aru,» lausus rootslane.

Gustavsoni juhtum käivitas avaliku debati, et kas Facebook peaks muutma reegleid, mis määravad solvava, ebakohase ja mainet kahjustava sisu eemaldamist.

«Nii kohalik kui rahvusvaheline reaktsioon näitas, et Facebook peaks oma tegevuse reegleid muutma. Minu pildi tsenseerimist peeti solvavaks ja valeks. Olen tänulik neile, kes minu kaitseks välja astusid ja ebaõiglusele reageerisid,» lausus rootslane.

Enne kui Facebook esitas oma vabanduse, jõudis Gustavsoni sõber Björn Natthiko Lindeblad panna sõbra pildi kolmandat korda üles ja kutsus inimesi Facebooki reeglite vastu protestima. Kolme päevaga jagati ta üleskutset üle 30 000 korra.

Septembris langes Facebook kriitika alla selle tõttu, et tsenseeris Vietnami sõja ajal tehtud kuulsat fotot, millel on näha väikest alasti tüdrukut põgenemas napalmipommide eest.

Siis sekkus Norra peaminister Erna Solberg, kes teatas Facebookile, et nad peaksid oma reeglid üle vataama, sest see alasti vietnami tüdruk ei ole pornograafia.

Gustavsoni juhtum ei ole esimene, milles Facebook põlengus kannatada saanu foto eemaldas, kuna pidas seda ebameeldivaks.

Facebook eemaldas varem gruppi Burning Spirit postitatud fotod, millel olid samuti põlengus vigastada saanud. Selles grupis olid eelkõige põletada saanud käed.

Facebooki lehekülg.