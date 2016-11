Video! Hardi Volmer leidis komöödiaõhtu salvestuselt oma uude filmi vinge näitleja

Hardi tegi «Suure komöödiaõhtu» laval meeleoluka castingu. Kas mees on ka reaalselt kunagi castingutel osalenud või neid ise teinud?

Hardi: Kõige naljakam on selle juures see, et ega eriti polegi. Pooled näitlejatest on minu head sõbrad ja juba lugu kirjutades sa näed konkreetseid tüüpe nendes rollides. Kuigi jah, viimane tõsisem casting, kus ma juures olin oli film «Taarka». Noore Taarka jaoks oli vaja noort, veel suht tundmatut, näitlejat. Noored tüdrukud käisid ja laulsid ette. Aga sellest on möödas juba tohutult palju aega.

Üldiselt ma tean juba ette, kes minu filmides mängima hakkavad. Näiteks tegin ka tänasel komöödiaõhtu salvestusel ühe ettepaneku noorele ja väga vingele näitlejale. Teda ootab üks filmiroll. Lähitulevikus saate seda kindlasti näha.

Hardi, sa oled nii muusik, kui režissöör. Kumb amet on raskem?

Ikka filmi. Mõtled lõputult, teed iga kord uue käsikirja ja tohutud aastad võivad minna raha kerjamise peale... See on tohutu protsess. Keegi seda protsessi ju ei näe, kõik näevad ainult lõpptulemust.

Aga see, et käia hea vana sõprade kollektiiviga, Singer Vingeri juubeliaastal, ringi ja esineda... See on ju rutiin. Seal ei juhtu ju eriti midagi. Ja kui see toimub korra kuus või mõne aja takka, siis on ju ikka tore koos sõpradega bussis kokku saada.

Singer Vinger sai 30. Kuidas seda tähistate?

Me olime nii laisad, et see jäi kuidagi ripakile. Varasemalt oleme iga kümnendit ehk siis ennast rõõmustanud plaadiga. Ja meil on see ka praegu plaanis. Mitu lugu juba läbi proovitud ja valmis ka, aga ütleme nii, et plaadi peale oleks neid siiski rohkem vaja. Seega on see plaat pooleli ja on ka juba näha, et selle aasta numbriga see plaat ikkagi välja ei tule.

Kevadel vaatasime, et võiks teha ka ühe juubelituuri. Nagu ikka tehakse eks. Et mööda maad käia, külast külasse. Aga siis vaatasime, et meid oli suveks juba nii palju bookitud, et polnud enam mõtet hakata eraldi juubelituuri tegema.

Aga uus plaat tuleb ilmselt välja varakevadel ja siis võiks selle juubelituuri peale mõelda ju küll. Plaati peab ikka promoma.

Hardi Volmer koos Eesti kehakulturistide eliidiga. Kunsti huvides ei pidanud mees ka ise paljuks särk maha visata.

Aga tulles tagasi Eesti huumori juurde, siis kas seda näidatakse meil ikka piisavalt ja kas see on ka hea?

Palju ma seda telekat ikka vaatan. No vahel ikka vaatan ka... Aga ega seda huumorit pole kunagi palju. Aga see mis ühtesid naerma ajab, ei mõju teistele üldse. Paraku nii see on, sest inimesed on erinevad. Huumori väli on lõputu ja alati leidub segment, kellele seda teha. Minu arvates pole Eestis kõik huumorinišid täidetud.

Mind isegi hämmastab Eesti produtsentide leigus ses osas, aga no eks raha on ka vähe, olgem ausad. Et teha head huumorit..., see kurinahk on lihtsalt kallis. See on nagu mängufilm. Laske kas või «Tujurikkuja» tegijatel rääkida, kui palju see vaeva ja raha nõudis.

Hetkel on käimas PÖFF. Kas sinna ka jõuad?

Oma tegemisi on nii palju, et hea kui paari filmi jõuab vaatama. Tahaks kindlasti animafilme näha.

Sul endal ka film tulekul?

Jah, treilerid juba tehtud, kuid nüüd on filmi jaoks ka raha vaja.

Vaata pikemat intervjuud Hardiga ja ka tema filmide treilereid!