Galerii: tähetark Igor Mang esitles austajatele oma last ehk kauaoodatud elulooraamatut

Igor Mangi elulooraamat ei ole elulooraamat selle traditsioonilises tähenduses. Selles on küll kirjas Eesti kuulsaima astroloogi Igor Mangi maagiline ja värvikas elukäik ning kujunemislugu, aga samavõrd on see astroloogiaõpik, pärast mille läbilugemist on igaüks varustatud tööriistadega, mille abil oma isiklikku sünnikaarti tõlgendada ja enda olemust tunnetada. Raamatu viimane osa sisaldab müstikust ja romantikust astroloogi mõtisklusi.

Igor Mangi uue raamatu esitlus Viru Keskuses / Toni Läänsalu

Raamatus on esitletud ka staari elu värvikamad hetked ning ei puudu ka inspireerivad muusad. Mehe sõnul on temast raamatut juba ammu üritatud kirjutada, aga siiani pole see kuskile jõudnud.

Esitlusele tulid kohale nii tema kaksikõde, elukaaslane kui ka endine presidendiproua Evelin Ilves.