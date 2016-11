Video: ameeriklane kasutas drooni, et paljastada naise abielurikkumine

Mees kasutas naise jälgimiseks ja tema tegevuse videosse võtmiseks drooni.

Droon liigub sinna, kuhu suundub naine ja naine läheb nende kodu lähedase kaupluse parkimisplatsile, kus istub võõrasse autosse, mille juhiks on mees.

«Hakkasin kahtlustama, kui ta järsku hakkas varem tööle minema. Siis sain anonüümse kõne, milles vihjati minu naise kõrvalsuhtele,» teatab mees videos.

Mees üritas esmalt oma naist ise jälitada, kuid ta ei saanud seda kaua teha, sest pidi ka ise tööle minema.

Ameeriklane otsustas siis kasutada videot tegevat drooni ja siis ta sai tõendi, et naisel on kõrvalsuhe.

Videol on näha, et naine ootab CVS kemikaalidekaupluse parklas, siis sõidab tema juurde auto. Ta räägib esmalt juhikohal olnud isikuga läbi auto akna või siis suudleb teda ning siis istub autosse, auto sõidab minema.

Mehe ja ta naise 18 aasta pikkune abielu sai kiire lõpu.

Ei ole teada, mis on asjaosaliste nimi ja kus video tehtud on.

Mitmed videot näinud kommenteerisid, et mehel ei olnud õigus naist sellisel viisil jälitada, kuna see on seadusevastane. Samas oli ka neid, kes arvasid, et naine oli paljastuse ära teeninud.