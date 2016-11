Soomlane Lasse Virtanen töötas mitu aastat Trumpi meeskonnas

Virtanen andis nüüd väljaandele Ilta-Sanomat intrevjuu, milles meenutas Trumpi teenistuses olemise aega.

Lasse Virtanen töötas 1980. aastate lõpul Šveitsis, kuid samas ta tegi tööotsi ka jõukate jahtidel. Virtanen jõudis Trumpi juurde tööle Trump Princessi kapteni Richard Cooksoni kaudu, kes pidas soomlast pärast ta CV nägemist kompetentseks. Virtanen ütles Šveitsis ametikoha üles ja suundus USAsse New Yorki, kus ta palgati Trumpi meeskonda.

«Trumpi juurde tööle pääsemine oli õnnelike kokkulangevuste jada. Kokku oli ta meeskonnas kolm soomlast, töötasin Trumpi juures kolm aastat,» teatas Virtanen.

Lasse Virtanen oli Trump Princess jahil ülemteener, vastutades hea teenindamise eest ja nägi aastate jooksul nii mõndagi. Suure osa ajast oli jaht Atlantic City sadamas, üsna Trumpile kuulunud Trump Castle Casino lähedal.

«Trump korraldas sel jahil heategevus- ja kokteilipidusid, ärikohtumisi ja nõupidamisi. Trump elas väga kirevat elu, mulle meeldis tema meeskonnas olla, see oli sündmusi ja inimesi tulvil aeg,» meenutas soomlane.

Virtaneni sõnul jälgis ta Trumpi kampaaniat ja tema arvates teadis vabariiklaste kandidaat, millisele nupule vajutada.

«Ta ei ole poliitik, vaid ärimees. Ta sõnavõtud olid varasemates presidendikandidaatide sõnavõttudest erinevad, see ehmatas ameeriklasi, kes jäid kinni ta sõnadesse, saamata aru suuremast sõnumist,» arvas soomlane.

Virtaneni sõnul oli jahil ta otsene ülemus selle kapten, kuid viimane sõna jäi alati jahi omanikule Donald Trumpile.

«Tööandjana oli Trump sõbralik ja lojaalne, töö tegemiseks oli alati kõik vajalik olemas ja ta ei tõstnud mitte kunagi häält. Ta suhtus kõigisse, nii oma külalistesse kui meeskonda ja teenindajatesse lugupidamisega. Trump ei tarbinud alkoholi ega suitsetanud, ta hoidis meeleolu üleval naljakaid elulisi seiku jutustades,» lisas soomlane.

«Ükskord leidis aset naljakas seik. Olime Nantucketis Trump Princess jahil ning pardale olid tulemas ka Donald Trumpi vanemad. Tõime nad helikopteri maandumisplatsilt sadamasse, kus paadiga transportisime nad jahile,» meenutas soomlane.

Ta lisas, et enne, kui nad paati asusid hüüdis sadamas olnud isik, et härra Trump, kas saaksin teie autogrammi. Isa-Trump oli pojast kiirem ja andiski selle. Tegelikult tahtis hüüdja saada Donald Trumpi nime, kuid isa arvas, et tema oma. Donald Trump naeris juhtunu peale.

Virtanen lisas, et meedia on Donald Trumpist teinud südametu ärimehe, kuid tegelikult oli ta on seni tähelepanelik ja armastav isa. Ta näitas alati, kui tähtsad on ta lapsed, Donald Jr, Ivanka ja Eric.

Kui jaht oli remondis, töötas Virtanen New Yorgis Trump Toweris asuvas Trumpi perekonna luksuskorteris, mis paikneb kolmel korrusel. Ta oli ka seal ülemteener ja tema ülesandeks oli tagada, et luksuslik apartment oleks korras, söögid ja joogid õigel ajal kohal.

Virtaneni teatel on ta oma kireva elu jooksul kohtunud paljude huvitavate inimestega, kuid Trump on neist üks huvitavamaid.

Virtaten lõpetas oma töö Trumpi meeskonnas 1991. aastal, kui jaht Trump Princess oli Prantsusmaal Antibes’is.

On teada, et Trump Princessi kasutati 1983. aasta Bondi filmis «Never Say Never Again», milles mängis peaosa Sean Connery.