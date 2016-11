Video: väikelinna aktivist Michelle Obamast: olen tüdinenud kõrgetel kontsadel ahvist

Pärast vabariiklase Donald Trumpi saamist presidendiks kommenteeris Pamela Ramsey Taylor, kes on Clay maakonna arendusorganisatsiooni juht, Facebookis Michelle Obamat ja jaanuaris esileediks saavat Melania Trumpi, edastab Washington Post.

«Mul on hea meel, et USA uus esileedi on stiiline, kaunis ja elegantne valgenahaline naine. Olen tüdinud kõrgekontsalisest ahvist,» kirjutas Taylor viitega Michelle Obamale.

Väidetavalt olevat Clay linnapea Beverly Whaling kommenteerinud, et ta nõustub Taylori seisukohaga.

Taylor ja Whaling kustutasid hiljem oma kommentaarid, kuid need jõuti edastada ja salvestada ning need on ikka sotsiaalmeedias ringlemas.

Clay maakonnas elab võrdlemisi vähe afroameeriklasi, seal hääletas enamik elanikest vabariiklase Donald Trumpi poolt.

Mõlemad naised vabandasid oma kommentaaride pärast. Linnapea Whaling kinnitas, et ta ei tahtund olla rassistlik, pigem viitas ta sellele, et Valgesse Majja tuleb uus esileedi.

«Vabandust, kui kedagi solvasin. Need, kes mind tunnevad, teavad et ma ei ole rassist,» teatas linnapea.

Taylor avaldas Facebookis vabanduse, kuid meediale ei soovinud juhtunut kommenteerida.

Taylori sõnul on tema ja ta lapsed saanud ähvardusi, ka tapmisähvardusi.

Clay maakonna arendusorganisatsioon teatas, et nad tagandavad Taylori ametist ja tema asemel saab juhiks Leslie McGlothlin.

Clay linnanõukogu liikme Jason Hubbardi sõnul arutavad nad juhtunut täna õhtul.

Sotsiaalmeedias käivitati kahe naise vastane kampaania, et nad tuleks ametist tagandada.