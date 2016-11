USA vanematel on raskusi selgitada lastele sõimajast onu saamist presidendiks

Trumpi retoorika oli kampaania käigus sageli räige ning kõiki ja kõike solvav, selle tõttu olid paljud inimgrupid, kaasa arvatud moslemid, mehhiklased, seksuaalvähemused ja naised tema sõnavõttudest häiritud, edastab Live Science.

Trumpi kampaaniameeskond oli sunnitud valimiste viimasel etapil keelama kandidaadil Twitteri kasutamise, sest see, mida ta sinna pani, valas õli tulle juurde.

Pärast valimistulemuste teavakas saamist lahvatasid kogu USAs Trumpi vastaste protestid, kuna nende arvates ei tohi olla USA president isik, kellel on äärmuslikud vaated ja kes on sõimaja.

Trump nimetas kampaania käigus mehhiklasi vägistajateks, kuna see olevat nende loomuses ja kultuuris. Lisaks tahab ta rajada USA-Mehhiko piirile turvatara, mis aitab illegaalseid immigrante USAst eemal hoida. Mis puudutab aga moslemeid, siis neid ei tohiks USA pinnal olla, samas moodustavad USAs sündinud moslemid suure osa rahvastikust. Trump tahab keelata teistest riikidest pärit moslemite sissesõidu USAsse. Kampaania ajal tuli pinnale 2005. aastal tehtud video, millel on kuulda, kuidas Trump kasutab naiste kohta räigeid väljendeid. Trump võttis sõna ka naiste õiguste ning abordi teemal. Samuti ründas varsti USA presidendiks saav mees seksuaalvähemusi, kellel tema arvates ei tohiks liiga palju õigusi olla.

Lapsed nägid Trumpi esinemisi mitmest allikast, nii sündmustel kohapeal olles, televisioonist kui sotsiaalmeediast, kuid lugesid ka väljaannetest. Ka koolides diskuteerisid õpetajad õpilastega valimiste teemal ja lastel paluti oma seisukohad välja öelda.

USA vanemate sõnul on lapsed hakanud küsima, et mis juhtuma hakkab, kui see agressiivne sõimajast onu presidendiks saab. Paljude vanemate sõnul on nad laste hirmu tõttu kimbatuses, sest ka nemad ei tea, mis Trumpi valitsusajal toimuma hakkab.

Mõned teismelised pilavad Trumpi ähvarduste teemal, et inimesi hakatakse USAst massiliselt välja saatma, kuid see on šokeerinud vähemuste hulka kuuluvaid ja nooremaid lapsi.

Lastekirjaniku ja psühholoogi Erick Walteri teatel peab osa lapsi Trumpi kiusajaks. Lastel on sageli koolikiusamise kogemusi ja nad võrdustavat tulevast presidenti kiusajaga.

Psühholoogide arvates peaks vanemad lastele selgitama, et maailmas on väga erinevaid inimesi, ka Trumpi sarnaseid, kes ei pea kõiki võrdseks ja kellel on paljude jaoks ebameeldivad seisukohad.

«Kui vanemad on Trumpi ajastu pärast mures, siis nende mure puudutab ka lapsi. Lastes võib Trump tekitada trotsi ja viha, nad ei saa toimuvast aru ja see tekitab hirmu. Vanemad peaksid lastele selgitama, et maailm ei ole alati õiglane, ka headele inimestele võib halbu asju juhtuda,» laususid psühholoogid.

Sotsiaalekspertide sõnul on USAs tekkinud niinimetatud Trumpi effekt, mis kajastub hirmus, mida ameeriklased Donald Trumpi suhtes tunnevad.

«Õpilaste seas on kasvanud hirm, et nad jäävad sõpradest ilma, kuna need saadetakse USAst välja. Samuti tuleb USA koolides varasemast rohkem ette rassisvihavaenu, mida varem ei olnud. Kõik see on tingitud ühiskonnas levivatest arusaamadest ja meedias kajastatavast,» selgitasid eksperdid.

Psühholoogide arvates peaksid vanemad õpetama lastele sallivust ning et teiste alandamine ja ründamine ei ole lubatud, kuigi Trump oli oma kampaania käigus just selline.

Veel peab lastele selgitama, miks osa inimesi Trumpi vastu protestivad, sest ka neile ei meeldi Trumpi seisukohad ning neil on hirm tuleviku ees.

Poliitikaekspertide sõnul oli Trumpi võidukõne paljulubav, sest ta lubas olla kõikide ameeriklaste president ja muuta ühiskonda paremaks.

«Ameeriklasi võib ees oodata palju uusi väljakutseid, kuid koos saadakse kõigega hakkama ning katsumustest väljutakse targema, tugevamana ja paremana. Ka lastele tuleks õpetada, et teatud asjad on taunitavad, kuid nad on olemas ja nende ees ei saa silmi kinni pigistada,» arvasid eksperdid.