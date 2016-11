Toomas Järveti «Karmil pinnal» võitis hinnatud filmifestivali Escales Documentaires peapreemia

Filmi autori Toomas Järveti sõnul on november olnud lisaks festivalivõidule igati edukas kuu filmile. «Karmil pinnal» linastus nii Minskis Listapadi festivalil kui ka Kairos Panorama of European Film festivali raames. Kairos viibisid kohal nii režissöör kui ka filmi peategelane Maher, kes koostöös Kairo Kaasaegse Tantsu Keskusega korraldas töötoa kohalikele tantsijatele. Töötoa tulemusena valminud tantsulavastust ja videot esitleti koos filmiga kohalikus prantsuse instituudis täismajale.

«Karmil pinnal» / Kaader filmist

«Karmil pinnal» peategelaseks on endine Palestiina poliitvang Maher, kes teeb oma elus kannapöörde ning leiab uue kire kaasaegses tantsus, mis on konservatiivses islami ühiskonnas enam kui kahtlane. Maher asub võitlusse kultuurinormide, tavade ja perekonna eelarvamustega, et tuua lavale oma autorilavastus. Selleks peab ta ületama erinevaid takistusi, olgu selleks siis aja- ja rahapuudus, bürokraatia, vigastatud trupiliige või sugulaste umbusk. Filmi tegevus leiab aset ühes maailma konfliktsemas piirkonnas, kus lisaks Palestiina ja Iisraeli vastasseisule toimub ka kultuurisõda uuenduslike unistuste ja konservatiivsete normide vahel.

Filmi režissöör on Toomas Järvet, operaator Max Golomidov, monteerija Qutaiba Barhamji, produtsent Eero Talvistu. Muusika filmile on loonud Abraham’s Cafe. Filmi on tootnud Exitfilm, kaastootjad Kinoport Film ja Kinotehnik. Filmi tootmist on toetanud: Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

«Karmil pinnal». / Kaader filmist

«Karmil pinnal» maailma esilinastus toimus 2015. aasta novembris Amsterdamis mainekal dokumentaalfilmide festivalil IDFA. Filmi autorit ja operaatorit tunnustati tänavu Kultuurkapitali noore filmitegija preemiaga ning Pärnu rahvusvaheline dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festival tunnustas filmi parima Eesti filmi auhinnaga.

