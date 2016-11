Video: kuidas pikkade juustega naised saavad endale teha Donald Trumpi soengu

Trump tõendas valimiskampaania ajal, et ta ei kanna parukat, vaid need on tema oma juuksed, kaasa arvatud lopsakas tukk.

Ameeriklanna Kayley Melissa õpetab videos Donald Trumpi soengut tegema / Youtube

Trumpi soeng valmib järgmiselt: esmalt tuleb võtta juuste tukaosa ja teha sellest hobusesaba, siis tõsta see hobusesaba pealaele ja kinnitada klambriga. Seejärel teha ülejäänud juustest hobusesaba, jagada see kaheks ja sellest vahest tõmmata saba tagurpidi. Nüüd lasta tukaosa alla ja tupeerida nii, et see jääb sasipuntraks. Tõsta see tukakohta ja tõmmata laiali, kinnitada klambritega nii, et see jääks Donald Trumpi tuka sarnaselt. Siis tupeerida ka tagumine hobusesaba ja tõsta see eelmise tuka peale nii, et ka see jääks Trumpi tuka sarnaselt. See osa kinnitada samuti juukseklambritega. Soengu tegemise lõpul võib kasutada ka juuksesirgendajat ja kammi, et soeng veelgi trumpilikum jääks. Soengu kinnitamiseks võib pihustada juukselakki.

Pikkade juustega naistel on võimalik näiteks halloween’i või karnevali ajal Donald Trumpiks kehastuda.