Video: uks teise dimensiooni? Ufoküttide teatel leidsid nad Merkuurilt monoliidi

Merkuuri monoliidist kirjutas esimesena lehekülje UFO Sightings Daily toimetaja Scott Waring, kuid nüüd uuriti seda kummalist objekti fotode abil lähemalt, edastab Daily Mail.

Youtube’i jõudnud videol on näha USA kosmoseagentuuri NASA fotot, millel on Merkuuri pind ja sellel tume objekt. Vandenõuteoreetikute teatel võib selle tumeda monoliidi puhul olla tegemist näiteks sissekäiguga teise dimensiooni ning seda kasutavad teistest galaktikatest pärit tulnukad.

Scott Waringi arvates on tegemist suure objektiga, tema andmetel võib selle pikkus olla üle viie kilomeetri.

Videol kõnelev ufokütt Tyle Glockner on veendunud, et tegemist on monoliidiga, mis heidab varju, mitte ei ole sissekäik.

Merkuuri monoliit / Youtube / Kuvatõmmis

Merkuuril olevast objektist tegi foto NASA sond Messenger ja teadlaste andmetel on selle arvatavalt maavärina või vulkaanilise tekkega objekti diameeter 42 kilomeetrit.

«Tegemist on nelinurkse objektiga, mis samas heidab Päikese tõttu varju. Struktuuri tagumine osa on pimeduses, eesmisele langeb valgus, tekitades varju,» teatatakse videos.

Merkuur on meie päikesesüsteemi kaheksast planeedist kõige väiksem ja ta asub Päikesele kõige lähemal. Sellel planeedil ulatuvad temperatuurid miinus 173 kraadist kuni pluss 427 kraadini.

Merkuur pöörleb ümber oma telje 176 Maa päevaga ja tiirleb ümber Päikese 88 Maa päevaga.