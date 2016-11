Rootslasest kokka rünnati selle tõttu, et ta on Donald Trumpiga sarnane

Anders Vendeli teatel lõid kolm meest, kes oletatavalt olid 25 – 35-aastased moslemid, teda Malmös mitu korda rusikaga näkku ja karjusid, et ta on nagu Donald Trump, edastab Fria Tider.

Vendelile tehti röntgen ja ta vajas haiglaravi. Ta teatas hiljem Facebookis, et teda rünnati, kuna ta soeng ja ka näojooned on Donald Trumpiga sarnased.

Blondide juustega Vendel on Malmö üks tuntumaid nägusid, tema roogi peetakse ühtedeks parimateks. Ta töötab eksklusiivses More bistroos, mis on väga populaarne söögikoht, samuti on tal televisioonis kokasaade.

Koka teatel oli ta möödunud laupäeval kella 4.25 ajal varahommikul Malmös Per Albin Hanssoni teel liikumas, kui tema juurde astusid kolm meest, kellest kaks väänasid ta käed seljataha ja üks asus teda näkku lööma.

«Üritasin meeste haardest lend lahti väänata ja neid jalaga lüüa. Pärast 20 lööki näkku vajusin põlvili, kuid siis asusid kõik kolm meest mind näkku ja pähe lööma. Kogu pea sai vigastada ja selles rünnakus murdus minu parema käe pöidlaluu,» teatas rootslane.

Malmö politsei esindaja Anna Göransson kinnitas, et tuntud kokka rünnati, ta pea sai vigastada ning juhuslikud möödakäijad toimetasid ta haiglasse.

Pilte vaata siit.