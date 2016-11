Video: 2016. aasta kõige naljakamaks loodusfotoks kuulutati peadpidi lumes rebane

Võistlusele saadeti üle 2200 foto, millest valiti igas kategoorias välja parimad, arvesse võeti nii tehnilist poolt kui huumorit, edastab photozine.com.

Kõige paremaks osutus ameeriklanna Angela Bolhke foto, mille ta tegi Yellowstone’i rahvuspargis ja millel on näha midagi lumest otsivat rebast, see kuulutati kahes võistluskategoorias, üldises and maa omas parimaks fotoks.

Fotograafi sõnul on pildil rebane, kes jahtis hommikusööki, oletatavalt uruhiirt. Ta lisas, et selle imelise foto müügist saadud raha annetab ta Yellowstone’i looduse kaitsmisse.

Õhu kategooria parimaks kuulutati foto pelikanist, kes ei saanud kala kätte, veekategoorias kollane kala, kes tõukab kaaslast. Noorte kategoorias sai võidu pilt sebradest, kes miilustavad ja naeravad.

Väga soovitatud kategoorias osutus võidukaks foto karust, kellel ei õnnestunud lõhe kätte saada, vaid veest välja hüpanud kala virutab karule. Selle tegi fotograaf Rob Kroenert USAs Alaskal Katmai rahvuspargis 2014. aasta juulis.

Teise koha selles kategoorias sai ameeriklasest fotograaf Adam Parsonsi foto karust, kelle peas tunduvad olevat hanetiivad. See foto tehti 2015. aasta septembris.

Võidufotodeks osutusid veel foto grupist uudishimulikest öökullidest ja linnust, kes teeb oma häda pühvlile pähe. Veel märgiti ära fotod, millel on näha gepardit nagu arutamas selle üle, et kui kiire ta olla võib ning Komodo draakonit väljumas WCst.

Naljakate loodusfotode võistluse korraldajate teatel saadeti fotosid Argentinas Rootsini, USAst Ungaribi, Austraaliast Venemaani, Hiinast Lõuna-Aafrikani ja kõikidest paikadest, mis jäävad nimetatute vahele.

Comedy Wildlife Photography Awards teeb koostööd Born Free fondiga, mille eesmärgiks on looduskeskkonna ja metsloomade kaitsmine ja säilitamine.