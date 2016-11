California ajalooõpetaja võrdles Donald Trumpi Adolf Hitleriga ja jäi töökohast ilma

Holokausti uurijast ajaloolane Frank Navarro õpetas California Mountain View keskkoolis ajalugu 40 aastat, kuid nüüd oli ta sunnitud oma seisukoha tõttu ameti ajutiselt maha panema, edastab The Telegraph.

Kool sai Navarro tehtud võrdlusest Trumpi ja Hitleri kohta teada õpilaste vanemate saadetud e-kirjade kaudu.

«Vanemad teatasid, et ma võrdlesin Donald Trumpi Adolf Hitleriga, kuid ma ei öelnud midagi sellist. Kõik sõltub sõnade tõlgendamisest,» teatas õpetaja väljaandele San Francisco Chronicle.

Navarro sõnul on tema silmis nende kahe mehe võrdlemine kohane, kuna Hitler tegi ja Trump on tegemas ajalugu, samuti on nende seisukohad sarnased.

«Nad mõlemad ähvardasid sisserändajad välja saata ja teha oma riigist uuesti suurriik. Trumpi ja Hitleri kõned on mitmetes aspektides sarnased, pealekaebajad võrrelgu ise nende kahe mehe seisukohti. Mis puutub minusse, siis see juhtum on vaba enseväljenduse piiramine ja sõnavabaduse mahasurumine,» teatas Navarro.

Kooli direktor Dave Grissom ja haridusameti esindaja Jeff Harding teatasid, et õpilastes ei tohi tekitada kummaliste seisukohtadega segadust.

Grissom edastas õpilaste vanematele kirja, milles vabandas ajalooõpetaja käitumise ja seisukoha pärast. Ta lisas, et koolis peab olema emotsionaalselt ja vaimselt turvaline keskkond ning suured kõrvalekalded õppeprogrammist ei ole lubatud.

Õpetaja Navarro teatel ei võimaldanud kooli juhid tal õpilaste vanemate e-kirju lugeda, seega varjati tema eest infot.

Samas on palju neid, kes Navarrot toetavad, sest organisatsioon Change.org on tema toetuseks ja tööle ennistamiseks kogunud juba 16 000 allkirja.

«Me ei saa pigistada silma kinni kahepalgelisuse ees, sest sama võib aset leida veel teiste USA ajalooõpetajatega, kes teevad oma tööd südamega,» edastas organisatsioon.