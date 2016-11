Näosaate blogi! Adeele Sepa vapustav etteaste lõi Andrus Vaariku pahviks: midagi selle kohta öelda tundub natuke võigas

Liis Lass esitas noore Madonna megahitti «Like A Prayer».

Olav Osolin: Mulle meenus, kuidas Tanja esitas Madonna Vogue'i ja see meenutas väga seda Mary Lamberti videot, kust see idee oli võetud. Kõik see liikus oma rada pidi. Oli noore Madonna moodi ja lõpus läks hoogsamaks, kui koor ka mängu tuli.

Tanja Mihhailova: Mul on eriti imelik kommenteerida, kuna ma ise ka pidin Madonnat tegema. Lihtsalt ma hästi palju kuulsin sinu tämbrit. Lihtsalt sa laulad nii hästi ja Madonna ei ole väga kõva vokalist ja ei ole väga kõva näitlejana ka.

Saara Kadak: Number mulle väga meeldis. Sa nägid välja nagu Madonna ja hääl oli nagu Madonnal.

Andrus Vaarik: Sinu pärast ma ei muretse kunagi. Sa oled proff. Mulle on alati meeldinud see, et ükskõik keda tehes kumab läbi sinu suhtumine ja ma näen, mida sa mõtled sellest inimesest. See on minu jaoks peenem paroodia alati. Aga vot selles numbris jäi su enda suhtest natuke puudu. Alati ma olen aru saanud, mida sa arvad Britney Spearsist või Ivo Uukkivist, aga mis sa Madonna kohta... Aga ei, proff!

Inga Lunge kehastas USA lauljatar Meghan Trainorit ja esitas lugu «All About That Bass». Inga tunnistas, et tantsu ja laulu kombineerimine oli tema jaoks üks keerulisemaid ülesandeid üldse ja ta lubas, et kui võhm otsa saab, jääb ta lihtsalt seisma.

Tanja: Väga, väga tore number oli, väga rõõmus ja hea energiaga. Alguses oli tämber täitsa täpne, aga vahepeal kiskus sinna Potsataja poole. Natuke mõned asjad olid kohmakamad ja see oli hea. Kõrged kohad olid ebakindlad, aga see üldse ei rikkunud üldpilti.

Saara: See oli küll kõikide laste ja teenagerite lemmiknumber. Tore oli näha, et sa ise lõbutsesid, sul oli endal fun. Ühesõnaga, kõik oli väga hästi!

Andrus: Sa oled väga kõvasti tööd teinud vist, sest ma nägin seda rõõmu ja vabadust, mis selles väga keerulises oli. Ma arvan, et see on sinu üks paremaid numbreid. See vabadus oli seda hinnatavam, et sa olid niivõrd täpne. Su välimus on täiuslik. Lavastus oli väga originaalitruu.

Su nägu kõlab tuttavalt saade 13.11.2016, Kristjan Kasearu / Erlend Štaub

Kristjan Kasearu esitas Uno Kaupmehe tuntuimat lugu «Ärge unustage valssi». Kristjani ülesande tegi raskeks see, et Uno Kaupmehe kohta ei leidu videomaterjali. Uno Kaupmees olevat Kristjanit lohutanud, et ega ta laval midagi ei teegi, ainult kõigub natuke.

Andrus: Kristjan, sul on väga kummaline saatus olnud siin saates. Pehmelt öeldes igasugu veidrikke meelelahutusmaailma äärealadelt. Sulle tehakse sellist preventsiooni, et vaata, Kristjan, et su elu niimoodi ei läheks. Sa oled nad kõik väga uhkesti ära teinud, aga sellist sihti, kuidas oma elu edasi kujundada, pole sa siit leidnud. Sa oled väga stabiilne ka. Sulle pole väga efektseid numbreid antud, aga kõike, mida sa teed, teed sa südamega.

Olav: Erinevalt nendest inimestest, kes ei tea Uno Kaupmeest, olen mina temaga koos töötanud. Eesti Raadios olin mina raadiopoiss ja tema juba luges seal uudised. Ta oli erakordselt lahke naeratusega. Kui Uno luges uudiseid, tuli temast erakordset pehmust. Ma kahtlustan, et nii energilisi liigutusi, nagu sina tegid, vaevalt ta ette võttis. Ta oli ikka väga rahulik mees. Minu teada esineb ta siiamaani.

Tanja: Minu meelest see headus ja rõõm kostis siia väga hästi. Kui ma ei peaks sind vaatama praegu, siis ma ei tunneks sind selles tämbris ära.

Joosep Järvesaar esitas Desirelessi superhitti «Voyage, Voyage».

Andrus: Tubli oled, arened! Aga eneseorganiseerimisega sul teatavaid probleeme on. Sa vist ei tunne end väga hästi ja ei usalda ennast. Sa ei usalda, et kui sa seisad, vaatad ja oled lihtsalt, et see mõjub. Natuke liiga palju teed. Aga tämber oli väga sarnane, kuju on väga sarnane. Parimatel hetkedel sa leidsid selle kummalise meesnaise enda seest üles ka ja mõjusid väga sugestiivselt.

Olav: No nii hull ei olnud, et juuksed peaksid niimoodi püsti seisma. Ma olen vaadanud selle daami pilti, kui ta pealt kuutekümment oli, ja nüüd on tal hästi lühikesed juuksed. Juuksed ei tee lauljat! Salmiosa tundus väga usutav.

Adeele Sepp esitas Jennifer Hudsoni Oscari-väärilist filmilugu «I'm Telling You», mida Adeele nimetas sajandi väljakutseks. Adeele tunnistas enne etteastet, et jalg tudiseb all ja ta ei üritagi varjata oma hirmujudinaid.

Olav: Oli see vast pauk, et Viljandist sellised tulevad! Kui omal ajal sai Jennifer Hudson selle debüüdi eest Oscari ja hiljem Grammy ka, siis midagi ei ole öelda... Siin on täiesti superesitus meie eest just olnud. Ma vaatasin ja kuulasin seda ikka suu lahti. See oli vapustav!

Tanja: Minul on üks väga hea märk heast esitusest - kui mul karvad püsti tõusevad. Ihukarvad tõusid kohe pärast esimest fraasi püsti. Sest see lugu on niikuinii võimas. See on see lugu, mida iga laulja tahaks nii hästi ära laulda, kui sina laulsid. Päris paljude nootidega sa üllatasid mind. Oli väga Jenniferi moodi nasaalsus, see kitsam toon. See on tegelikult mõttetu, mis ma räägin... See oli nii hea tegelikult, vokaalselt nii hästi ära lauldud. Mina olen pahviks löödud ja minu karvad tänavad!

Saara: Ei ole vist asja, mida sina ei oska! See saade on sind vist oodanud mitu aastat. Sa ei ole mitte ainult andekas näitleja, vaid ka vapustav laulja.

Andrus: Mul ei ole sõnu lihtsalt... Ma mõtlesin, et ma pean midagi selle kohta ütlema. Ma tundsin ennast umbes, nagu mind oleks pandud riigikohtusse istuma ja sa pead nüüd otsustama. See on suurem kui elu ja suurem kui see saade. See, mida sa tegid, oli ime. Midagi selle kohta öelda tundub natuke võigas.

Kalle Sepp ja Raivo E. Tamm esitasid ülikoomilise versiooni Leida Sibula ja Hilda Koni laulust «Kevadkuul».

Tanja: Oioioi... No mida sa kommenteerid selle kohta? Nii vahva etteaste oli! Põhiline, kuidas provvad lähevad esinema, ikka parim pross pannakse ette ja juuksed kammitakse niimoodi... See oli kuidagi nii õige. See teile kuidagi hästi istus, mis on murettekitav.

Saara: Väga tore ja väga naljakas oli. Raivo, sinu suhtumist siin laval on nii hea vaadata. Kalle, kõik, mis sa teed, tuleb kuidagi nii muuseas. Sa oled uskumatult andekas ja sul on väga hea hääl.

Andrus: No mismoodi me neid punkte jagame jälle? Adeele ja teie kahekesi? Oleks tahtnud, et see kauem kestaks. Ma tahaks teile külla tulla!

Olav: See tõi mulle meelde lapsepõlve õudushetked, sest see oli lapsena kõige õudsem, kui raadiost tuli Koni ja Sibul. Ei, see oli väga armas. Samas nukker, sest meie riigi tulevik ongi selline.

Laura Põldvere võttis ette SIA hiljutise hittloo «Chandelier». Tantsulise poole pealt abistas teda kuuendas klassis käiv Alexandra.

Tanja Mihhailova, Olav Osolini ja Andrus Vaariku kõrval sai kohtunikutooli ajutiselt enda kätte eelmisel hooajal «Su nägu kõlab tuttavalt» saates osalejana säranud Saara Kadak.