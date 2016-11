Galerii: PÖFFi avamise järelpidu

Tallinnas algab Perverssete ja Erootiliste Filmide Festival!

PÖFF käib ja see on ilus. Kuid PÖFF-i varjus on oma elutegevuse käima saanud üks märksa hämaramatele tungidele keskenduv filmifestival, nimelt PEFF ehk Perrverse and Erotic Film Festival ehk Perverssete ja Erootiliste Filmide Festival.