Õnnitlused! Ita Ever sai PÖFFi elutööpreemia

Vitaalne ema (Ita Ever): etenduses «Augustikuu»

Ita Everi filmikarjäär algas 1955. aastal Reeda osaga Lenfilmis vändatud "Andruse õnnes" ning seni viimane roll on käesoleval aastal valminud draamas "Õnn tuleb magades".

"Möödunud aastal austati teda igal pool seoses teatriga, vähe on neid, kes oskavad kokku lugeda tema rolle. Ita Ever on mänginud 52 filmis," ütles festivali juht Tiina Lokk.

Risto Kübar Rainer Sareneti filmis "Idioot"

Bruno Oya nimelise Lahtihüppe preemia, mis on mõeldud näitlejale, kes on oma tööga silma paistnud ka väljaspool Eestit, pälvis Risto Kübar.

Tema seni silmapaistvaim filmiroll on peaosa Rainer Sarneti lavastatud filmis "Idioot" (2011).

Palju õnne!