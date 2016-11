Video: New Balance toetab Trumpi, spordijalatsite omanikud süütasid protestiks jalatsid

New Balance spordijalatsite omanikud süütasid oma jalatsid pärast selle firma Trumpi pooldavat teadet, edastab foxnews.com.

Süütajad postitasid sotsiaalmeediasse kümneid fotosid, millel on näha spordijalatsite süütamist ja põlemist ning jalatsite viskamist prügikasti või aknast välja.

Pärast Trumpi võidu teatavaks tegemist edastas New Balance lakoonilise teate: «Frankly w/ Pres-Elect Trump we feel things are going to move in the right direction» (Ausalt, toetame presidendiks saanud Trumpi, meie arvates hakkavad asjad liikuma õiges suunas).

See lühike teade tekitas New Balance brändi fännides viha ja käivitati kampaania, milles jalatsite süütamisega protestiti nii New Balance’i kui Trumpi vastu.

New Balance fännide arvates on Trump rassistlik, ksenofoobne ja seksistlik ning selle tõttu ei meeldi ta neile presidendina.

New Balance reageeris fännide vihale teatega sotsiaalmeedias, et nad usuvad ühtsusse ja inimlikkusse.

«Neilt inimestelt, kes jalatseid valmistavad, neile inimestele, kes neid kannavad. Elu ei ole mustvalge, vaid sellel on palju tahke ja elu tuleb võtta sellisena, nagu see on,» teatas New Balance.

New Balance esindajad selgitasid Twitteris, et nad mõtlesid «õige suuna» all Trans-Pacific Partnership (TPP) lepingut, mis on 12 Vaikse ookeani äärse riigi majandus-kaubandusleping.

New Balance toetab Trumpi selle tõttu, et Trump on selle lepingu vastane nagu nemad, samas on Barack Obama selle toetaja.

USA lahvatasid Trumpi vastu suunatud protestid, sest suure osa ameeriklaste arvates ei ole Trump oma äärmuslike seisukohtade tõttu presidendiks sobiv.

Protestijate pildid ja videod Twitteris.