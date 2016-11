Valge Maja fotograaf Pete Souza on teinud Obamadest kaks miljonit fotot

Obama viimane tööpäev presidendina on 19. jaanuaril 2017, pärast seda kolivad nii tema kui ta pereliikmed Valgest Majast välja, et sinna saaks asuda uus president Donald Trump koos perega.

Souza fotod Obamadest on üleval nii fotograafi leheküljel kui Valge Maja ametlikul leheküljel. Souza sõnul räägivad pildid sageli rohkem kui juuresolev tekst.

2009. – 1016. aastani jäädvustatud fotodel on Barack Obamat, ta naist Michelle Obamat ja nende tütreid Sashat ja Maliat näha erinevates paikades ja olukordades. On lõbusaimaid pilte ja on tõsisemaid pilte.

«Valge Maja fotograafina saan aru, et jäädvustan ajalugu. Teen seda kümneid kordi päevas,» teatas Souza.

Souza arvates jääb Barack Obama USA ajalukku ja ameeriklaste südamesse kui üks kompetentsemaid ja huvitavamaid presidente.

Valge Maja fotolehekülg Flickris.

Pete Souza lehekülg.