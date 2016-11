Ärimees teenis Trumpi võidule panustamisega 100 000 naela

Ta tegi panuse läbi hasartmängufirma William Hill, mis nüüd kinnitas, et Mappin sai tänu õigele panusele suure võidu, edastab cnn.com.

Mappin, kellele kuulub Inglismaal Cornwallis hotell Camelot Castle, teatas meediale, et ta oli Trumpi võidus kindel. Inglase teatel uuris ta enne panuse tegemist spetsiaalse statistikaanalüüsi süsteemi abil Trumpi kampaania kui ka varasemate USA valimiste kohta käivat statistikat, mis näitas, et Trumpil on suuremad võidušansid kui Clintonil.

«Olin kohe kindel, et Trump on võitja, sest statistiliselt oli tal võit juba olemas. Ma ei ole varem hasartmänge mänginud ega rahalisi panuseid teinud. Trumpi tõttu tegin seda esmakordselt ja mul oli õnne,» selgitas mees.

Alates 2015. aasta juunist panustas Mappin Trumpi võidule 30. korral, esmalt sellele, et temast saab vabariiklaste lõplik presiendikandidaat ja siis sellele, et ta saab presidendiks.

Mappini sõnul ootavad USAd ees huvitavad ajad, sest on palju neid ameeriklasi, kellele Trump ei meeldi.

Mappin on üks tuhandetest, kes tegi panus Donald Trumpi võidule. Hasartmängu firmadele lähevad need võidud kalliks, kuna nad peavad võitjatele maksma miljoneid.

Nii USA kui teiste riikide küsitlusfirmad panid mööda, ennustades et demokraat Hillary Clinton on võidukas.