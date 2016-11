Video: tüdruku sõnum Donald Trumpile

Trumpi vastased astusid välja eelkõige ida- ja läänerannikul, kuid ka Texases Austinis, kus jäädvustati meeleavaldusel osalenud väikese tüdruku sõnum.

Youtube'i jõudnud videol on näha, et tüdruk ütles lauseid ja kohal olnud kordasid neid, et sõnumit võimendada.

Kõrvalseisja poolt tehtud videol on näha ja kuulda tüdrukut ütlemas, et ta on alles laps ja selle tõttu ei saa hääletada. Samuti seda, et ta on segarassist.

«Saan end teisel viisil kuuldavaks teha. Armastus on armastus ja armastus võidab alati viha,» teatas tüdruk viitega Trumpi kampaaniakõnedele, milles Trump kritiseeris mosemeid, mehhiklasi, süürlasi, naisi ja seksuaalvähemusi.

Demokraadist kandidaadi Hillary Clintoni toetajad kasutavad lööklausena «Love Trumps Hate» (Armasta seda, mida Trump vihkab), viidates sellega Trumpi vihakõnedele. Trump sõnas kampaania käigus korduvalt, et USAsse ei tohiks enam lubada moslemeid ja see sai karmi kriitika osaliseks. Hiljem eemaldati see seisukoht ta leheküljelt.

Trump sattus enne kampaania lõppu kriitika alla ka 2005. aastal tehtud video tõttu, milles ta kasutab naiste kohta solvavaid väljendeid. Mehhiklasi nimetas ta vägistajateks ja narkokaupmeesteks.

Ei ole teada, kas Trump Texase tüdruku sõnumivideot näinud on.