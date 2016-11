Coheni plaadifirma Sony Music Canada kinnitas uudist laulja Facebooki lehel.

«Teatame suure kurbusega legendaarse luuletaja, laulukirjutaja ja artisti Leonard Coheni surmast,» seisis teates. «Kaotasime ühe austusväärsema ja viljakama visionääri muusikas. Perekond palub leinaajal privaatsust.»

Surma põhjust ja täpset kuupäeva ei avaldatud.

Cohen, kelle karjäär algas 1950. aastatel ja kestis üle poolesaja aasta, mõjutas mitut põlvkonda muusikuid. Coheni laulusõnad vastandusid sageli tavapärastele popmuusika teemadele, rääkides religioonist, poliitikast, üksildusest, seksuaalsusest ja sõjakoledustest.

No other artist's music felt or sounded like Leonard Cohen's. Yet his work resonated across generations. Canada and the world will miss him.