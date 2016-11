Donald Trump on kandnud sama soengut alates 1970. aastatest

Paljud arvasid enne valimisi, et Trump on tegelikult kiilas ja kannab parukat, kuid ta tõestas kaamerate ees, et tegemist on tema oma juustega ning lisas, et ta teeb oma soengut ise, edastab fiidi.fi.

USA ajakirjanikud vaatasid läbi rea Trumpist tehtud fotosid, mis näitasid, et tal on samasugune soeng alates 1970. aastatest.

«Mehed jäävad 20- ja 30-aastastena ühele soengule kindlaks ja kannavad seda seni, kuni juukseid on,» teatas USA Louisville’i ülikooli psühholoog Michael Cunningham.

70-aastaseTrumpi teatel külastab ta vahel juuksurit, kuid igapäevaselt teeb ta oma soengu ise, kasutades selleks, kammi, fööni ja lokitange.

Trumpi juuksuri Amy Laschi sõnul kasutab tulevane USA president palju juukselakki, mis teeb ta juuksed jäigaks ja selle tõttu võib ta soeng vahel kummaline tunduda.

Lasch lisas, et ta on andnud Trumpile nõu vahel soengut muuta, kuid mees on oma kauaaegsele soengule kindlaks jäänud.

Trump on tunnistanud, et laseb oma juukseid värvida. Trumpil olid nooremana märgatavalt tumedamad juuksed kui nüüd, vahepeal oli näha ka halli, kuid enam mitte. Trumpi juuksed on viimasel ajal olnud kollaspunakat värvi, sama värvi on ka ta kulmukarvad.

Asjatundjate arvates värvib Trump vahel ise oma juukseid, sest vale värvimise korral on punakas toon tugevam.

Trumpi juustest on saanud üks tema kaubamärke ja neist ta presidendiks saades kindlasti ei loobu.