Vahva ja ainulaadne! Narva silmudest sai teada kogu Eesti!

Galerii: romantiline pimeõhtusöök gastronoomiasündmuse «Silm Suhu!» raames

Teada on, et nägemismeele kaudu me saame umbes 80 protsenti informatsioonist. Sestap paluti õhtusöögi külalistel katta silmad kinni ettevalmistatud silmakattega, et nägemismeele ajutist puudumist asendaksid teravnenud maitse- ja haistmismeeled.