Maarja Nuut kogub koos Hendrik Kaljujärvega rahvusvahelist tuntust

Sel reedel astub duo üles eklektilise programmi poolest tuntud festivalil Le Guess Who? Hollandis. Pühapäeval ootab ees kontsert kuulsas Berliini Volksbühne teatrisaalis. Järgmise aasta alguses saab Maarja Nuuti koos Hendrik Kaljujärvega näha aga esimeste eestlastena Põhja-Ameerika olulisemal maailmamuusika esitlusfestivalil globalFest.

«Sellel New Yorgi festivalil esinemine on olnud kindlasti üks minu unistusi,» sõnas Maarja, kes valiti 2014. aastal esimese eestlasena esinema maailmamuusikafestivali Womex põhiprogrammi. Selle aasta sügisel sai teise artistina Eestist Womexile esinemiskutse folkpop-kollektiiv Trad.Attack!.

Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv / Silver Tõnisson

Viiuldaja ja laulja Maarja Nuut ning elektrooniliste helide meister Hendrik Kaljujärv esitavad oma kavas peamiselt palu Maarja viimaselt plaadilt «Une meeles», ent kõlavad ka mitmed uued lood. Kokku tuldi spetsiaalselt Viljandi pärimusmuusika festivali jaoks, ent üsna kohe oli selge, et koos mängida on põnev ja võiks jätkata. «Huvi väljastpoolt Eestit meie vastu tekkis veidi äkiliselt, kuid sellevõrra toredam see on,» sõnas Nuut.

Le Guess Who? festival toimub Hollandi linnas Utrechtis 10.-13. novembrini ning on järjekorranumbrilt juba kümnes. Tänavust festivali kureerivad sellised artistid nagu Wilco, Julia Holter, Savages ja Suun.