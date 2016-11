Icke’i arvates on meie orjastajate puhul tegemist maaväliste kõigusoojaste olenditega, kes vaid mõneks ajaks suudavad võtta inimkuju, kuid nende eesmärgiks on inimkonna orjastamine, vajadusel ka hävitamine.

Icke on alates oma esimese raamatu «The Truth Vibrations» ilmumisest 1991. aastal arendanud teooriat edasi ja on seni arvamusel, et maailma kõik riigijuhid, kuulsad staarid ja ärimehed on maaväliste reptiilide käepikendused, olles segu inimesest ja reptiilist. Nende «toiduks» on konfliktid, sõjad ja negatiivne energia, mida nad üritavad poliitiliste ja majanduslike manipulatsioonidega juurde tekitada.

Reptiilid ei suuda kuigi kaua meie maailmas olla, vaid lühiajaliselt ja selle tõttu vajavad nad vahemehi, kelle kaudu meie planeedil toimuvat kontrollida.

Icke on veendunud, et inimkond elab vanglas, mis tekkis kaua aega tagasi. Selle tekkele aitas kaasa asjolu, et universum on hologramm ning meie reaalsus ja elu on tegelikut arvutiga loodud illusioon, kust meil on raske välja pääseda.

Teooria kohaselt on kogu inimkond ja keskkond omavahel ühenduses, üks asi maailma ühes punktis mõjutab kõiki teisi. Icke’i arvates peaks iga inimene maailmas leviva info pidevalt enda filtrist läbi laskma ja esitama küsimuse, et mis on reaalsus, kes sellega manipuleerib ja miks.

Vandenõuteoreetiku teatel loovad inimkonnaga manipuleerivad jõud konflikte, et varjata oma ärakasutamisagendat ja lauskontrolli.

«Inimesed peaksid reptiilide teemat uurima hakates esmalt uurima, mis on universum ja kuidas töötab arvuti, sest me elame suures simulatsioonis ja kõik on tegelikult näiline. Reaalsus ei ole selline, nagu me ette kujutame,» teatas Icke ühes varasemas intervjuus.

Ka inimene ei ole ainult bioloogiline olend, vaid ta töötab holograafilise superarvuti põhimõttel.

«Inimesel on viis meelt, mille kaudu saame teada ümbruses ja maailmast toimuvast. Saadav info on laine või vibratsioon, mis aju abil muutub tahkeks reaalsuseks. Kuid mis saab siis, kui keegi sellesse häkib ja valeinfot ette söödab? Siis on meil reaalsusest hoopis teistsugune pilt, kui oleks ilma valeinfota,» selgitas Icke.

Icke’i arvates saab inimkond arvutisimulatsioonist ja reptiilidest jagu, kui teadvustab, et inimene ei ole ainult füüsiline keha, vaid avar lõpmatu teadvus, mis on füüsilises kehas vangis.

«Me saame oma eluajaks nime, teeme tööd ja meil on elu, mida jutustada ja jagada, kuid see on lihtsalt kogemine. Tegelikult oleme kõikehaarav teadvus, kuid me ei teadvusta seda endale, kuna elame kunstlikes piirides. Neile, kes suudavad neist piiridest välja murda ja arvutielu teadvustada, avanevad hoopis uued dimensioonid,» teatas Icke 2012. aastal.

Icke’i teatel hakkasid maavälised jõud inimkonnaga katseid tegema ja inimesi kontrollima juba kauges minevikus, mil ühiskonnad alguse said. Tema sõnul leidub sellele hulgaliselt viiteid erinevates religioossetes tekstides.

Icke on oma raamatutes kirjutanud, et inimkonnaga manipuleerijad kannavad neis tekstides erinevaid nimesid, kuid tegelikult on ühe ja sama negatiivse jõu väljendus.

Tulnukatest reptiilid olevat teinud geneetilisi katseid ning arendanud välja hübriidid, kes on nende käepikendused meie planeedil. Need hübriidid on maailmas juhtpositsioonidel, olles riigijuhid, suurfirmade juhid, kuninglike prekondade liikmed, paavstid, tuntud näitlejad, lauljad jne.

«Inimkond peaks üles ärkama, sest elame 24/7 toimuvas simulatsioonis. Inimkond peaks ärkama nii nagu ärkas Neo filmis «Matrix», kus Morpheus andis talle valida punase ja sinise tableti vahel. Kumba tableti inimkond valib?» küsis Icke.

Vandenõuteoreetiku arvates on maailmas aina enam inimesi, kelle silmad on avanenud ja kelle taju on muutunud.

«Kõigile on teada, et energia läheb sinna, kuhu on suunatud tähelepanu. Sellele rõhuvad ka reptiilid, kes meie ühiskonda kontrollivad. Alateadvuse ja teadvusega manipuleerimine on kindel kontrolliviis. Kui inimene saab aru, et temaga manipuleeritakse nii nähtava kui kuuldava kaudu, siis saab ta seda takistada. Reptiilidest manipuleerijad ei saa avardunud tajuga inimesi enam oma võrku püüda,» arvab Icke.

David Icke’il on ilmunud järgmised reptiilide, meie maailmaga manipuleerimise ja totaalkontrolli teemasid käsitlevat raamatud: 1991 «Truth Vibrations», 1994 «The Robots Rebellion», 1995 «And the Truth Shall Set You Free», 1996 «I am me, I am Free», 1999 «The Biggest Secret», 2001 «Children of the Matrix», 2003 «Tales from the Time Loop», 2005 «Infinite Love is the Only Truth, Everything Else is Illusion», 2007 «The David Icke Guide to the Global Conspiracy», 2010 «Human Race get off Your Knees», 2012 «Remember Hwo You Are», 2014 «The Perception Deception» ja 2016 «The Phantom Self».