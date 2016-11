Mida tähendab Vanga ennustus, et Barack Obama on USA viimane president

Bulgaaria päritolu selgeltnägija, pime Vanga, keda tuntakse ka kui Balkani Nostradamus, suri 1996. aastal 85-aastasena, kuid tema paljud ennustused on nüüdseks paika pidanud, edastab news.com.au.

Vanga ennustas nii sõda Süürias kui Islamiriigi esiletõusu ja vallutusi kui ka migratsioonikriisi Euroopas, nimetades seda moslemite invasiooniks. Ta hoiatas, et koos suurte inimmasside liikumisega tekivad religioossed ja etnilised vastuolud, mis võivad viia keemiarelva kasutamise ja Kolmanda maailmasõjani.

Tal oli ka ennustus USA 44. presidendi Barack Obama kohta, keda ta nimetas USA viimaseks presidendiks, sest see, kes talle järgneb, ei ole enam president, vaid laveeriv anarhist.

Samuti oli ta ennustuses, et USA saab kaheksaks aastaks tumedanahalise presidendi, ja nii läkski.

Barack Obama viimane täistööpäev Valges Majas on 19. jaanuaril, 20. jaanuaril annab valimised võitnud Donald Trump ametivande.

Sotsiaalmeedias ja vandenõuteooriate lehekülgedel oletatakse, mida tahtis Vanga oma ennustusega öelda, et USA viimane president on tumedanahaline ja siis järgneb kaos. Paljud küsivad, kas Donald Trump on kaose külvaja ja Kolmanda maailmasõja tekitaja või käivitab ta midagi sellist, mida varem nähtud ei ole, kuid see ei lõpe katastroofiga?

Vanga ennustuses on, et pärast tumedanahalise USA presidendi lahkumist vajub USA sügavale poliitilisse ja majanduslikku kriisi.

Ennustuse kohaselt on USAs pärast Obamat olukord umbes selline nagu enne 19. sajandi keskel lahvatanud kodusõda (1861–1865) põhja- ja lõunaosariikide vahel. Siis oli põhiküsimuseks lõuna orjapidamise keelamine. Nüüd on lõunas ja keskosas pead tõstmas vihased valged töölisklassi mehed, kes tunnevad end allasurutuna ja loodavad, et ärimehest Trump annab neile varasemast parema elu. Nende seas on lihtsalt vähese hariduse ja kitsa silmaringiga inimesi, kuid ka neonatse ja rassiste, kes kuuluvad Ku Klux Klani ning kelle arvates on tumedanahalised, kellest suur osa on orjade järeltulijad, saanud liiga palju õigusi.

Trump ründas oma valimiskampaanias mitut rühmitust ja etnilisi gruppe, kaasa arvatud moslemeid, mehhiklasi, seksuaalvähemusi ja naisi, tekitades sellega enda vastu viha.

Paljud on esitanud küsimuse, kas Trump kavatseb kasutada meetodit «jaga ja valitse», ajades erinevad gruppe üksteise vastu tülli ja tekkinud olukorda enda kasuks kallutada ning end päästjana näidata.

Võimalik, et USAs tekib suur vastuolu, mis viib uue kodusõjani. Siis on lisaks Lähis-Idas ja Aafrikas toimuvatele konfliktidele konflikt ka Põhja-Ameerikas.