Kristiina Heinmets-Aigro: kohtusin Donald Trumpiga siis, kui ta oli veel kergesti kohmetuv ja punetav

Sotsiaalmeedias levib pilt aastast 1997, kui Trump oli ostnud Miss Universumi teleõigused.

«Meie kohtumised on olnud seotud selle telesaate erinevate vastuvõttude ja üritustega. See pilt on tehtud mõni päev enne finaalüritust,» rääkis Kristiina, kes oli pildi tegemise ajal 18-aastane. «Tüdrukutel, kellel nähti rohkem potentsiaali, lubati minna rohkematesse kohtades. Teistele pandi käsi ette.»

«Donald Trump ju liigub ringi. Tal on viis turvameest ja keegi ei pääse talle ligi, kui ta seda ise ei soovi.»

Trumpil on olnud mitmeid skandaale, kuna ta olevat teinud naistele ebasobivaid lähenemiskatseid. Heinmets-Aigro sõnul ei kogenud ta Trumpi poolt kohatut käitumist.

«Ma ei tahtnud kommenteerida teemat, milles ma ei oska kaasa rääkida. Ma ei oska rääkida nende naiste eest ja need kokkupuuted, mis meil on olnud Donaldiga, on ta olnud väga viisakas. Aastal 1997 veel kergesti kohmetuv ja punetav, kui ta oli kaunite ja kenade naiste läheduses. 1998. aastal oli ta lava taga ja me vestlesime põgusalt ning ta ütles, et ta tahaks, et see show oleks veel parem kui eelmine aasta,» meenutas Heinmets-Aigro.

Kolmandat korda kohtusid nad aastal 2007. «Selleks ajaks oli ta kätega žestikuleerivam ja telemehelikum.»