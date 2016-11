«Pokémon Go» tekitab tänavaraevu?

Uurijate sõnul oli selle mängu loojate eesmärgiks panna inimesi omavahel võistlema ja suhtlema, kuid tegelikult tekitab see mäng mängijates ka negatiivseid emotsioone ja viha, edastab Daily Mail.

Teadlased tegid katse, milles uurisid «Pokémon Go» mängijate emotsionaalseid reageeringuid ning ilmnes, et selleks oli liiklusraevu sarnane raev, mille nad nimetasid tänavaraevuks.

Mängijatel ilmnes ootamatuid raevu- ja vihasööste, kui nad mängides kellegagi kokku põrkasid või kaaskodanikud neid juhuslikult segasid.

Lisaks seavad selle mängu mängijad oma elu ohtu, kuna on tulnud ette juhtumeid, milles mängu süvenenud on astunud autoteele.

Katses osalenutele pandi biomeetrilised sensorid, mis jäädvustasid nende südametöö. Sensoid näitasid, et kui mängijad olid mängu süvenenud, siis nende südametöö ja vererõhk olid normaalsed, kui aga nad sattusid ohuolukorda või neis tekkis viha, siis südame töö kiirenes ja vererõhk tõusis. Vihasena muutus reaalsustaju ja nägemine ähmastus.

Neuroteadlase Adam Simpsoni sõnul ei ole «Pokémon Go» ohutu, nagu seda reklaamiti, vaid sellega kaasnevad ohud.

«Mängu reklaamiti, et see paneb inimesed liikuma ja orienteeruma, kui nad reaalses maailmas virtuaaltegelasi otsivad. Samuti peavad nad teistega suhtlema, kuid tegelikult on asjal negatiivne pool, sest mänguvälised inimesed, kellega kokku puututakse, võivad vihahooge tekitada, kuna neid peetakse segajateks ja häirijateks,» teatas Simpson.

Mitme riigi politsei teatel on «Pokémon Go» mängimine toonud kaasa varasemast rohkem liiklusõnnetusi. USAs näiteks oli esimese kümne päeva jooksul alates «Pokémon Go» müügile jõudmisest seda mänginutega 110 000 liiklusõnnetust.

«Pokémon Go» loonud firma Niantic Labs esindaja John Hanke teatel lõid nad mängu eesmärgiga viia inimesed välja värske õhu kätte liikuma. Tavalised videomängud seda ei võimalda.

Selle mängu mängijad jahivad reaalses maailmas virtuaaltegelasi ja peavad jõudma teatud punktidesse, kasutades selleks GPSi.

Teadlaste sõnul peaks mängijad pidama rohkem ümbrust silmas, kui nad avalikes kohtades liiguvad, sest vastasel korral võivad ise õnnetusse sattuda või teistele õnnetuse tekitada.