Mari Kalkun tuuritab Jaapanis

Mari Kalkun on oma senise muusikutee jooksul Jaapanis juba ka varem tuuritanud, kuid seekord antakse kontserte ka duona ning esitletakse koos kandlemängija ja perkussionist Maija Kauhaneniga ansamblist Mari Kalkun & Runorun ühist plaadimaterjali «Tii ilo».

Album ilmus 2015. aastal maineka Soome plaadifirma Rockadillo Records ning Jaapani plaadifirma Afterhours alt, kusjuures tegu on juba kolmanda Mari Kalkuni plaadiga, mis Jaapanis ilmavalgust näinud. Tema sooloalbum «Vihmakõnõ» valiti 2011. aastal Japan Music Magazine poolt suisa top 5 albumi hulka Euroopa/Roki kategoorias. «On siiras hea meel, et nüüdseks on meid ühtlasi valitud mängima ka Põhjamaade muusika eksportsündmusele Hokuo Fest, mille raames Tokyo kontserdid aset leiavad,» lisab Kalkun.

«Tii ilo» on kättesaadav Jaapani suurimates plaadipoodides ja albumi Jaapani versioon sisaldab laulusõnade jaapanikeelseid detailideni lihvitud tõlkeid ning spetsiaalselt Jaapani turu jaoks loodud disaini.

Mari Kalkun ise sõnab tuuri kohta, et on südantsoojendav kolmandat korda Jaapanisse naasta: «Öeldakse, et jaapanlastega loodud suhted on eluaegsed ja nendega ongi tekkinud kuidagi väga eriline side. Pärast esimest külaskäiku koos Pastacaga Jaapanisse võtsid mitmed tuttavad Jaapani kunstnikud pika tee Eesti ja minu külastamiseks ette. Esteetikas ja maailmavaates võib leida palju ühist. Kontserdikohad, kus seni mänginud olen, on erakordselt hubased ja loodud ülima stiilitundega.»

Mari Kalkun on üha enam rahvusvahelist tuntust koguv artist, keda on kirjeldatud kui midagi väga unikaalset ja eksootilist.

Sellele viitavad positiivsed arvustused nii kontsertide kui ka plaadi kohta mainekate valdkonna tegijate ning meediakajastuste näol. Tuuri toimumisele panevad õla alla Kultuuriministeerium ja MTÜ Eesti Muusika Eksport / EAÜ.

Vaata Mari Kalkuni & Runoruni värsket videomaterjali Tallinn Music Weekilt!