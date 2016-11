USAs viibiv Sten-Erik Jantson: inimesed ei tahtnud uskuda, mida ekraanidel numbrid näitasid

Tuntud ärimees Sten-Erik Jantson valimisi päris lõpuni kuulsal väljakul ei jälginud, aga tunnistas, et kohapeal hakkas asi kergeks paanikaks kiskuma. «Inimesed ei tahtnud uskuda, mida ekraanidel numbrid näitasid. Kuni esimeste valimistulemiste saabumiseni rahustas ajakirjandus Ameerikat, et Clinton võidab 95% tõenäosusega,» kirjeldas mees kohapeal toimunut.

Jantsoni sõnul on tegemist ilmselgelt presidendiga, kes tahab ennast suurte ja rasvaste tähtedega kirjutada Ameerika ajalukku. «See on hirmutav, sest tema väljaütlemised näiteks NATO teemadel on põhjuseks otseseks paanikaks Baltikumis. Ehitada müüre ja põletada sildu suurte kaubanduspartneritega ei tohiks olla eesmärk maailma kõige võimsama riigi presidendil,» rääkis Jantson, et see kõik on tema jaoks natukene hirmutav, sest muutused on seda alati.

Donald Trump ja tema tütar Ivanka Trump / Manuel Balce Ceneta/AP

«Clintonit valides oleks suures osas jätkunud kõik vanaviisi. Mul elab vanem poeg DC-s ja kui seda linna ja riiki juhib Donald Trump, siis ütleme, et see kõik on muret tekitav ühele isale,» lisas New Yorgis viibiv ärimees.

Jantson lisas juurde ka video, mis kajastab suurepäraselt Times Square'il toimunut.