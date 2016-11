DJ ja raadiohääl Andres Puusepp viilib isakohustustest

Alates 2010. aasta sügisest avaldab Eesti kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda oma kodulehel elatisvõlgnike nimekirja, kus on kirjas nende võlgnike nimed, kelle andmete avaldamist on võla sissenõudja soovinud ja kelle suhtes on võlg olnud täitemenetluses sissenõutav üle 60 päeva. Võlgniku nimi kustutatakse nimekirjast siis, kui nõuded on tasutud.

Nimekirja sirvides selgub, et Eestis on enam kui 8000 inimest, kes oma kohustusi täita ei taha. Kokku ollakse võlgu enam kui 14,5 miljonit eurot.

Puusepp on nimekirjas 13 tuhande eurose nõudega. Kui täpsem olla siis 13 372.35 eurot on see summa, mis ta oma lapsele tagantjärele maksma peaks.

Kummaline on see, et Puusepa firma käive 2015. aastal oli ligi 50 000 eurot ja ega keegi ilmselt eeldagi, et ta kogu summa korraga peaks maksma.

1. jaanuaril 2017 käivitub uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine, üldjuhul saja euro suurune elatisraha. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest, vaid riik nõuab võlgnevuse kohustusi rikkunud vanemalt välja.

Uus skeem toob kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegse elatisabi. Kui varasemalt maksis riik lapsele elatisabi kohtumenetluse alustamise korral, siis uue elatisabiskeemi järgi maksab riik elatisabi ka täitemenetluse ajal.

Andres, ole meheks, maksa ära!