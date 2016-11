Elu24 Live/ Anu Saagimil on külas näosaate Kalle Sepp

Kalle Sepp on «Su nägu kõlab tuttavalt» üks osalejatest, kes on kiirelt ka televaatajate südamed võitnud.

Kalle on 2001. aastal lõpetanud Tallinna Nõmme Gümnaasiumi, 2007. aastal Tallinna Ülikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja eriala ning hetkel on omandamisel magistrikraad.

Elu24 Live: Anu Saagimil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld, / Erik Prozes

Ta on töötanud nii ETV produtsendi assistendina, kui ka lauljana kruiisilaevade erinevates programmides. 2009. aastast kuni tänaseni töötab revüüteatris Starlight Cabaret õhtujuhi ja lauljana.

Kalle on osalenud koorilauljana muusikalides „Romeo ja Julia“ (NUKU teater), „Pipi Pikksukk“ (Muusikaliteater), Cole Porteri „Nii on meil moes“ (Muusikaliteater), „Shrek“ (NUKU teater) ning üles astunud Juan Perón’i rollis muusikalis “Evita”, Ooperifantoomi ja Monsieur André rollis muusikalis “Ooperifantoom” (Vanemuine). Lisaks laulab Kalle Sepp veel Tallinna Ülikooli Meeskooris (oli 2003-2013 koori president) ja on solist bändis The Purple Gang.

Kalle Sepp avaldas hiljuti ka oma esimese soolosingli.

Kuula!

Kuidas meeldib?