Tallinnas avatakse ööklubi 9/11

Klubi asub Tallinnas aadressil Tulika tänav 9/11 ja on legendaarne technomaja, mille ruumides on varasemalt tegutsenud ööklubid Ulme ja Asum. Möödunud suvel uksed avatud klubis 9/11 leiti, et peomeka vajab suuremat uuenduskuuri, mistõttu on klubi ruumides viimastel kuudel toimunud täiendav remont. Lisaks uuenenud välimusele on palju uut ka sisu osas – näiteks on avatud täiesti uus kokteilibaar, kust leiab ka maitsvad, tervislikud ja alkoholivabad smuutid, ning vesipiibu lounge.

«Klubi tegemise idee on meie mõtetes idanenud juba aastaid ning saatuse tahtel juhtuski nii, et elurada viis omavahel kokku kümmekond tegusat muusikahuvilist, et üheskoos luua Tallinnasse üks tõsiselt hea ööklubi. 9/11 on võtnud oma eesmärgiks luua pidulistele hubane ja turvaline ruum, kus end täiesti vabaks lasta ning tantsida nagu homset poleks olemas. Julgeme öelda, et meie sihiks on klubi 9/11ga jõuda maailmakaardile kui Baltikumi ja Skandinaavia piirkonna parima ööklubina. Meie tiimis on aastakümnete kogemustega DJsi, artiste, helimehi kui ka elukutselisi reivareid, keda on inspireerinud maailma parimad ööelu ja klubimuusika pühapaigad nagu Berliini scene, Burningmani kõrbefestivalid ning Tai djunglite reivid ja rannapeod,» tutvustab tagamaid klubi üks asutajaid Tarmo Kull

11. novembril algabki klubimaastikul uus ajastu (11.11 sümboliseerib uut algust), kui 9/11 avab taas uksed ja kutsub suurejoonelisele avapeole. Peaesinejaks on Thomas Hessler – Ida-Berliini techno-kooli kasvandik, kelle DJ-setid on on jätnud oma jälje nii Berghaini kui arvukate teiste Euroopa klubide pidulistele.

Hessleri kohta on öeldud, et ta hoiab kuulajaid kikivarvul ja tantsutab neid atmösfääriliselt ja intensiivselt läbi techno ja selle ajaloo. Thomas Hessler on ka aktiivne produtsent, seega võib arvata, et 9/11s tuleb mehelt ettekandele veel ka seniavaldamata loomingut. Hesslerit soojendavad mrds (Tehnotasand), Punch (R2 Electric Cafe), Merimell (R2 Machine Nation, DJ Kinnu (9/11).

25. novembril aga saabub Eestisse housemuusika maailma üks suurnimesid – DJ ja produtsent Guy J. Elektroonilise muusika ilu peitub selles, et tal pole piire ja et teda saab vormida ükskõik milliseks looja soovib. Vähesed suudavad sellist luksust niivõrd andekalt ära kasutada kui Tel-Avivist pärit Guy J, kes on end viimase 10 aastaga suutnud klubimuusika absoluutsesse tippu lennutada. Selle aja jooksul on mees välja andnud 3 albumit ning sadakond singlit ja remixi. Tema meisterlikkust tunnistavad Digweed, Cattaneo, Warren ja teised saurused. Lisaks astuvad üles DJ Solid Steel (R2 Progressioon) ja Ivo Naries (Bling, Burning Man).

