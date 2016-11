Trump võitis valimised, staarid valmistuvad USAst lahkuma

Üks neist on näitlejanna Amy Schumer, kes sõnas väljaandele New Music Express, et ta kavatseb kolida Hispaaniasse ja selle tõttu tuleb tal hispaania keel ära õppida.

«Ma ei saa aru, kuidas Trump võita sai, see on üle mõistuse. Mina igatahes enam USAsse edasi elama ei jää,» selgitas Schumer.

Koomik Chelsea Handleri teatel läheks ta võimalusel teisele planeedile elama, kuid kuna see ei ole veel võimalik, siis on tal Kanadas vaadatud valmis kinnisvara, mille ta kavatseb ära osta, et sinna elama asuda.

Näitleja Lena Dunham plaanib samuti Kanadasse kolimist. Staari sõnul ähvardavad paljud ameeriklased minna Trumpi presidendiks saades naaberriiki, kuid tema teeb seda kindlasti, sest talle meeldib Vancouver.

Näitleja Samuel L. Jackson selgitas omakorda, et kui see rassistist lollpea Trump saab presidendiks, siis ta kavatseb elama asuda Lõuna-Aafrika Vabariiki, kus temasuguse tumeda nahavärviga inimesi on piisavalt.

Näitleja Chloe Sevigny kaalub Kanadasse Nova Scotiasse kolimist, Barbara Streisand aga tahab minna Austraaliasse või Kanadasse

Laulja Amber Rose teatas sotsiaalmeedias, et võtab oma poja ja lahkub Trumpi presidendiks saades nii kiiresti kui võimalik USAst, sest talle ei meeldi vägivaldne retoorika.

Näitlejad Whoopi Goldberg, Eddie Griffin ja Neve Campbell teatasid samuti, et peavad Trumpi võidu korral endale uue kodumaa leidma.

USA ülemkohtu kohtunik Ruth Bader Ginsburg peab Trumpi võitu USA jaoks ohtlikuks ja ta ei soovi selles ohus elada. Tema valiks endale uueks elamiskohaks Uus-Meremaa.

Näitlejanna Raven Symoné sõnul ei saa ta enam üldse aru, mis USAs toimub, kuid asja tegi veelgi keerulisemaks vabariiklane Donald Trump, kelle tõttu ta on valmis teise riiki kolima.

Näitlejanna Jennifer Lawrence võrdles Donald Trumpi valimisvõitu maailmalõpuga ja ka tema on valmis asuma elama mõnda teise riiki, kus ei ole nii palju hulle võimu juures, kui USAs.

Demokraat Hillary Clintoni toetajatena tuntud lauljad Beyonceé ja Jay Z ning näitlejanna Susan Sarandon teatasid juba valimiskampaania alguses, et vabariiklane Donald Trump võib oma äärmuslike vaadetega nii USA mainet rikkuda ja tema võimu all elamine oleks neile raske.

Trumpi vastaste seas on ka õudus- ja ulmekirjanik Stephen King ning näitlejad George Clooney ja Robert DeNiro, kes nimetas Trumpi idioodist seaks, keda ta tahaks näkku lüüa.