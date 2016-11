Edgar Savisaar Trumpi võidust – rahvas võitis, establishment kaotas!

Edgar: USA rahvas valis presidendiks Donald J. Trumpi, mille üle on mul väga hea meel. Teatavasti hoidsin ka mina Trumpile pöialt.

Mäletan, kuidas Trump maha tehti, kui ta otsustas presidendiks kandideerida. Teda alavääristati, tembeldati klouniks ja sildistati Kremli mõjuagendiks. Meedias valati teda igapäevaselt muda ja sopaga üle. Teda sõimati rassistiks ja naistevihkajaks. See oli kohutav ja ükski terve mõistusega inimene ei uskunud seda. Minagi ei uskunud neid laimujutte, sest tean omast kogemusest, kuidas Eesti peavoolumeedia on kallutatud.

Vabariiklaste käes on nüüd nii Kongress kui ka Valge Maja. See on midagi erakordset, sest väidetavalt oli see sedasi viimati aastal 1928. Trumpi jaoks on kõik teed nüüd avatud, kõik võimuinstrumendid mugavalt käeulatuses.

Muide, Trump võitis hoolimata sellest, et tema enda erakond kohati tema vastu oli. Isegi president Bush teatas, et ei hääletanud Trumpi poolt. Kohati tundus, et kõik olid tema vastu. Justkui oleks ta mingi paaria. Aga rahvas oli temaga ja rahvas valis ta võidule. Taaskord saame kinnituse