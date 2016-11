Video: «Simpsonid» ennustasid juba 16 aastat tagasi, et Donald Trumpist saab president?

«Simponite» selle aasta ühes osas viidati ka nüüdsetele valimistele ning peategelased Marge ja Homer Simpson andsid mõista, et nad on demokraadist kandidaadi Hillary Clintoni toetajad, edastab Variety.

Praegustel valimistel edukat Trumpi on näha 2000. aasta osas pealkirjaga «Bart to the Future». Selles osas läheb Simpsonite pere parki piknikule, kuid nad ei saa seal kaua olla sääskede ja kärbeste tõttu. Siis sõidavad nad indiaanlaste kasiinosse, kuid Barti ei lubata ta alaealisuse tõttu sinna sisse. Bart hiilib sisse, turvatöötajad tabavad ta ja viivad kasiino juhi juurde, kes on indiaanlasest šamaan. Ta manab Bartile pildi tema tulevikust: Bart on 40-aastane läbikukkunud rokkmuusik, kes elab oma sõbra juures ja kaanib pidevalt õlut, Barti õest, 38-aastasest Lisast on saanud esimene naissoost USA president, kuid tal on probleeme, kuna eelmine president, kelleks on miljardärist kinnisvaraärimees Donald Trump, jättis talle viletsas majanduslikus seisus riigi. Lisa üritab nuputada, kuidas probleem lahendada.

Ameeriklased kommenteerisid sotsiaalmeedias, et kas «Simpsonite» ennstus ostub ka edaspidi tõeks ning Trumpist jääb pärast ta ametiaja lõppu maha «varemetes» USA ja järgmine president on naissoost.

Telekanal Fox näitas «Bart to the Future» osa, milles mainitakse Donald Trumpi presidendina, esmakordselt 19. märtsil 2000. aastal. See on 11. hooaja 17. osa.

Sarja «The Simpsons» (Simpsonid) on tehtud 1989. aastast ning tegijad teatasid hiljuti, et tehakse ka 29. ja 30. hooaeg.

Donald Trump on nüüdsetel valimistel liikumas võidu suunas, tal on olemas 267 valijamehe hääled, võiduks on vaja 270 valijamehe häält.