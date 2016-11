Kes kuuluvad Donald Trumpi klanni?

USA meedia ja Wikipedia teatel pärineb Donald Trump suurest, viielapselisest perest, olles noorim laps. Donald Trumpi vanemad olid Frederick Trump (1905 - 1999) ja Mary Anne McLeod (1912 - 2000), lisaks Donaldile oli neil veel tütar Maryanne, poeg Frederick Jr, tütar Elizabeth ja poeg Robert.

Donald Trumpi isapoolne perekond pärineb Saksamaalt ja emapoolne Šotimaalt.

Trump abiellus oma praeguse naise, Sloveenia päritolu endise modelli Melania Knaussiga 2005. aastal. Nad kohtusid esmakordselt 1998. aastal New Yorgi moenädalal, kui Trump oli veel oma eelmise naise, näitlejanna Marla Maplesiga abielus, kuid nad elasid eraldi.

Melania Knauss töötas enne proua Trumpiks saamist Pariisis, Milanos ja New Yorgis modellinna.

Donald Trumpil ja ta kolmandal naisel on kümneaastane poeg Barron, Melania Trump sai USA kodakondsuse samal aastal, mis poeg sündis. Barron Trumpi emakeel on inglise keel, kuid ta räägib hästi ka sloveenia keelt. Malenia Trump on mitmes intervjuus nimetatnud oma poega mini-Donaldiks, kuna talle meeldib samuti kanda ülikonda nagu ta isa kannab.

Melania Trump on oma mehe valimiskampaania ajal paaril korral ajakirjanduse hammaste vahele jäänud. Esmalt teatades, et tal on kodus kaks poissi, kellest üks on poeg ja teine abikaasa ning siis esileedi Michelle Obama kõne plagiaadiga.

Donald Trumpi vanim laps on 38-aastane Donald Trump junior, kelle ema on Tšehhi päritolu modell Ivana Trump. Paar oli abielus 1977 – 1992 ja sai kolm last: Donald Jr-i, Ivanka ja Ericu.

Donald Jr on oma isa firma Trump Organizationi asejuht ning isa eeskujul tõmbab teda kaunite naiste poole, sest ta abikaasa on endine modell Vanessa Haydon. Paaril on viis last: Kai, Chloe, Donald, Tristan ja Spencer.

35-aastane Ivanka Trump on Donald Trumpi vanem tütar, kes töötab samuti isa firmas ja on töötanud ema eeskujul modellina.

Ivanka Trump on abielus ärimees Jared Kushneriga ning neil on kolm last: Arabella, Joseph ja Theodore.

32-aastane Eric Trump töötab samuti isa firmas ja on abielus CBS kanali produtsendi Lara Yunaskaga.

Donald Trump saab enda sõnul oma esimese naise Ivanaga väga hästi läbi, naine on aidanud tal avalike esinemiste jaoks kõnesid koostada.

Trumpi teine naine oli näitlejanna Marla Maples, kellega ta abiellus 1993. aastal. Liidust sündis tütar Tiffany, kes on nüüd 22-aastane. Kui Donald ja Marla Trump 1999. aastal lahku läksid, siis kolis tütar Tiffany koos emaga Californiasse.

Tiffany Trump, kes sai eesnime juveelifirma Tiffany järgi, lõpetas sel aastal Pennsylvania ülikooli, ta on teinud kaastööd moeajakirjale Vogue ja töötanud modellina.

Kogu Trumpide suguvõsa on Donald Trumpi tema kampaania ajal toetanud. Tütar Ivanka Trump pidas valimiskampaania lõpufaasis New Hampshire’is kõne, milles teatas, et ta isa valimisel ei pea ameeriklased pettuma.

Kui demokraatide kandidaati Hillary Clintonit paluti ta rivaali, vabariiklase Donald Trumpi kohta öelda midagi positiivset, tõi ta esile Trumpide suure kokkuhoidva pere.

«Donald Trumpil on suurepärased lapsed, kes on haritud ja perekonnale pühendunud ning see räägib üsna palju Donaldi kohta,» teatas Clinton.