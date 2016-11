Sukelduja leidis Kanada vetes USA kadunud tuumapommi?

Richard N. Haass: kuidas ennetada Põhja-Korea tuumarünnakut?

Kujutage ette, et on aasta 2020. CIA direktor palub kiireloomulist kohtumist USA presidendiga. Põhjuseks on see, et Põhja-Koreal on õnnestunud valmis teha tuumapomm, mis suuruselt mahub mandritevahelise ballistilise raketi ninasse ning on võimeline jõudma USA mandrialale. Uudised lekivad peagi ka rahvani. Reaktsiooniplaani kavandavad kõrgtasemel kohtumised ei toimu mitte ainult Washingtonis, aga ka Seoulis, Tokyos, Pekingis ja Moskvas, kirjutab Välissuhete nõukogu president Richard N. Haass.