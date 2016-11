Jolie ja Pitt jõudsid laste hoolduse suhtes kokkuleppele

Rahvusvahelise meedia teatel on praegu laste hooldusõigus Joliel, kuid see olevat ajutine lahendus, sest Pittil isana on samuti õigus oma laste eest hoolt kanda.

Paari vahel sõlmitud lepingu kohaselt saavad nende lapsed, keda on kuus ja kelle vanus on 8 – 15 eluaastat, külastada regulaarselt oma isa Brad Pitti.

Jolie andis lahutuse sisse septembris põhjendusega, et liigselt alkoholi tarbiv Pitt ohustab laste heaolu. Näitlejanna esindaja teatel tahab Jolie lahutust eelkõige lapsi silmas pidades, mitte niivõrd selle tõttu, et väidetavalt olevat Pittil tekkinud kõrvalsuhe.

Jolie ja Pitt jõudsid laste hooldamises kokkuleppele juba septembris, samas peavad mõlemad osapooled külastama pereterapeute.

«Kuus last jäävad ema hoole alla, kuid lastel on õigus teraapia eesmärgil kohtuda regulaarselt isaga. Seda nõuavad lastekaitseasjatundjad, kelle sõnul vajavad lapsed ka isa. Perel on raske aeg, kuid osapooled teevad pingutusi, et edaspidine elu oleks rahulikum,» teatas Jolie esindaja.

Brad Pitti esindaja teatel tahab staar saada laste ühist hooldusõigust ja on valmis selle nimel võitlema.

Jolie ja Pitti kuus last on 15-aastane Maddox, 12-aastane Pax, 11-aastane Zahara, kümnene Shiloh ja kaheksa-aastased kaksikud Knox ja Vivienne.

Paari lahkuminemise põhjuseks oli väidetavalt juhtum, milles Pitt ründas joobes olekus oma poega Maddoxit, tekitades talle kehavigastusi. Piti teatel tekkis temal ja pojal sõnavahetus, kuid ta ei rünnanud last.

Jolie ja Pitt on olnud koos 12 aastat, nad kohtusid filmi «Mr. & Mrs. Smith» võtetel. Staaripaar asutas 2006. aastal koos heategevusfondi, mille kaudu aidatakse hättasattunuid.