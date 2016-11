Kas Jalta 1945 võib korduda?

Trump teatas oma kampaanias mitmel korral, et kui tema saab presidendiks, siis vaadatakse USA ja teiste riikidega sõlmitud kaubanduslepingud uuesti läbi ning USA vähendab oma sõjaväe osalemist rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides, kirjutab iltasanomat.fi.

Nii USAs kui teistes riikides on märgatud, et Donald Trump on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga samal lainel ja kui Trump presidendina teeb Venemaaga tihedalt koostööd.

Poliitikaekspertide arvates võib Putin Trumpi abil hakata enam mõjutama Euroopas toimuvat, alustades Venemaa piiri ääres olevatest riikidest nagu Soome, Eesti, Läti ja Leedu.

Trumpi ja Putini retoorikat peetakse samasuguseks nagu oli Teise maailmasõja võitnud riikide Nõukogude Liidu, Ühendkuningriigi ja USA juhtidel ning ei saa välistada, et need kaks riigijuhti tahavad hakata «maailma jagama».

Jalta konverents leidis aset 4. – 11. veebruarini 1945 ning sellel osalesid Nõukogude Liidu juht Jossif Stalin, Briti peaminister Winston Churchill ja USA president Franklin Delano Roosevelt.

Konverents toimus Krimmis, kuna Stalin keeldus kodumaalt lahkumast.

Suurriikide juhid jaotasid, millised riigid kellegi mõjusfääri jäävad, näiteks Poola ja Balti riigid jäid Nõukogude Liidu omasse, kaotades oma iseseisvuse. Mõjusfääride jaotamine tõi kaasa raudse eesriide ja külma sõja.

Roosevelti süüdistati hiljem, et ta ulatas Ida-Euroopa kandikul Stalinile.

Nii rahvusvaheline meedia kui poliitika asjatundjad on märganud, et Putin on oma kõnedes viidanud mitmel korrale «teisele Jaltale», nagu lootes, et toimub samalaadne kohtumine ja mõjuvõimu jagamine nagu oli 1945. aastal.

«Putin unistab uuest Jalta konverentsist, et uuesti võimupiire jagada. Me ei ole enam aastas 1945, kuid sama stsenaarium võib korduda ka nüüd,» teatas venelasest ajakirjanik Mihhail Zõgar.