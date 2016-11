Briti paar vahetas igava elu Ungari «vaesuse» vastu

Julia Pryke ja Gareth Shone'i sõnul ei räägi nad veel ungari keelt, kuid nad ei ole kunagi olnud õnnelikumad kui nüüd, mil nad elavad «vaesuses», edastab Daily Mail.

Berkshire'ist Gadacsisse kolinutele, kes varem olid oma ametis edukad, läks poollagunenud maja ja maa ostmine maksma vaid 3000 naela.

Nad otsisid internetist Ungaris müügis olevaid maju ja olid valmis välja käima 5000 naela, kuid leidsid odavama maja, mille tõttu jäi neil 2000 naela üle, et selle eest remonti teha.

Nende majas ei ole WCd ega dušši, need mõlemad asuvad väljas hoolimata sellest, et talvel võib üsna külmaks minna. Lisaks on WC puhul tegemist kuivkäimlaga.

Maja soojendamiseks on neil lisaks pliidile ja ahjule ka päikesepaneelid.

Paari igapäevased kulutused on väiksemad kui kodumaal, ulatudes ainult kuue naelani päevas. See summa võib veelgi väheneda, kui nad alates järgmisest aastat hakkavad ise juurvilju, kanu ja küülikuid kasvatama.

Gareth Shone'i sõnul tahtsid nad otsa ümber keerata ja Ühendkuningriiki tagasi minna, kui nad esmakordselt nägid ostetud maja, mis oli viis aastat tühjalt seisnud.

«Kui me kohal olime, tabas meid paanika ja me arvasime, et tegime oma elu suurima vea. Kuid ikkagi tahtsime katsetada, kas saame hakkama. Esimesed paar kuud tegelesime maja remondiga, et see meile kaela ei kukuks,» selgitas mees.

Paari vanematele ei meeldinud, et nad kodu maha jätsid ja Ungarisse hõreda asustusega paika kolisid.

Julia Pryke sõnul kasvas ta üles Lõuna-Aafrika Vabariigis Johannesburgis jõukas peres, hiljem kolis ta Ühendkuningriiki, kus kohtus oma mehega. Naise ema arvates rikub ta tütar Ungaris oma elu ära.

Naise sõnul ootasid ta vanemad, et ta lõpetab mõnel mainekal erialal ülikooli ja ta teeb edukat karjääri. Ta saigi ülikooli sisse, kuid tal tekkis vanemate soovide vastu trots ja lõpuks langes välja, kuid ta asutas Ühendkuningriigis eduka juuksurifirma. Gareth Shone oli varem kingsepp.

Julia Pryke ja Gareth Shone kohtusid 2008. aastal ja neist sai kiiresti paar, kuid nad mõlemad on seikleja hingega ja tahtsid rohkemat, kui igapäevaelul pakkuda oli.

