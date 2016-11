Kui Hillary Clintonist saab president, siis mis tiitlit hakkab kandma tema abikaasa?

AFP teatel on USAs varem olnud ainult meessoost presidendid, nende seas ka 15. president James Buchanan, kes oli vabamüürlane ja jäi kogu eluks vallaliseks. Buchanan oli presidendi ametikohal 1857 – 1861.

Kuid Bill Clinton tekitab Hillary Clintoni võidu puhul USAs uue probleemi, kuna ta ei ole ainult esimene mees, kelle naine on president, vaid ka esimene endine president, kes läheb Valgesse Majja abikaasana.

Arkansase osariigi kunagine kuberner Bill Clinton valiti USA presidendiks 1992 ja taasvaliti 1996, ta oli president kaks ametiaega ehk kaheksa aastat.

Tava kohaselt nimetatakse ka endisi presidente presidentideks, mitte ekspresidentideks. Kuid kui Hillary Clintonist saab jaanuaris 2017 president, siis ei saa Bill Clintonit enam avalikkuses nimetatada presidendiks, sest see tekitab segadust.

USA ühe tuntuma etiketiasjatundja Lisa Grottsi sõnul saab selle olukorra lahendada naissoost kuberneride abikaasade järgi.

«USAs on kuus naiskuberneri ja nende abikaasasid kutsutakse esimesteks meesteks. USAs ei ole ametlikke reegleid ega seadust, kuidas presidendi abikaasat nimetada tuleks. Kui isik on olnud president, siis jääb ta selleks oma elu lõpuni,» selgitas Grotts.

Valge maja ajalooühingu eksperdi Allida Blacki arvates peaks Bill Clintoni presidendi tiitel alles jääma neil riiklikel ja välisriikides toimuvatel sündmustel, kus Clintonid on koos ja neid tutvustatakse seal.

«Siis öeldakse nende kohta president Clinton ja endine president Clinton. Meil oli umbes sama probleem Bushide perekonnaga, kuna seal olid isa ja siis poeg president. Kui George W. Bush ja ta isa George H.W. Bush olid samal sündmusel, siis esitleti neid kui president Bush ja endine president Bush,» selgitas Black.

USA presidendi protokolliosakond peab veel välja mõtlema, kuidas seniste esileedide ametit vajadusel ümber nimetada.

«Kui Hillary Clinton oleks abielus mehega, kes ei ole president olnud, siis oleks lihtsalt esimese mehe amet, kuid Bill Clinton on olnud president,» lisas protokolliekspert.

Kindel on see, et protokollireeglid ei luba Bill Clintonit nimetada kuberneriks ega endiseks kuberneriks.

USA esileedidel on traditsiooni kohaselt olnud oma sekretärid, nõunikud ja eelarve ning esileedid on tegelenud eelkõige pehmemate teemade, mitte poliitikaga.

Laura Bush keskendus laste ja noorte haridusele ja kitsakohtadega tegelemisele, Michelle Obama võttis käsile laste ülekaalulisuse ja tervisliku toitumise.

USAs ja ka muljal maailmas oodatakse, millise rolli võtab endale Bill Clinton, kui ta naine Hillary Clinton presidendiks saab.

Bill Clinton on mõnes varasemas intervjuus teatanud, et loobub loengute pidamisest, millega ta on pärast presidendiametit teeninud miljoneid dollareid.

Blacki sõnul ei saa Bill Clinton esimese mehena ametlikult töötada, kuid ta saab olla nõuandvas rollis.

Bill Clintoni presidendiks olemise ajal tegeles Hillary Clinton agaralt USA tervishoiusüsteemi reformimisega, kuid sellega tekkis mitmeid raskusi.

Hillary Clintoni arvates võiks ta abikaasa hakata tegelema, kui tema presidendiks saab, USA majandust jalule aitavate programmidega.

USAs on valimised homme, 8. novembril ja siis valitakse 45. presidenti.