Animasari «Simpsonid» saab ka 29. ja 30. hooaja

Peategelasi Homerit, Marge'i, Barti, Lisat ja Maggiet on koos 29. ja 30. hooajaga näha 669 osas, edastab cnn.com.

«Simpsonite» vastutav produtsent ja sarja üks loojatest Al Jean sõnas, et neil on hea meel sarja pikaajalisuse üle ning nad annavad endast ka tulevikus parima.

«Kui aus olla, siis kõik 669 osa on tehnilise meeskonna ja häälenäitlejate ühine pingutus. Jätkame sama moodi,» lisas Jean.

Sarja 28. hooajal, mis jõudis USAs eetrisse 25. septembril, ületati osade maagiline piir ehk jõuti 600. osani ning tegijate arvates on nad alati tabanud ära, mis teatud ajal inimesi ja ühiskonda muretsema või naerma paneb.

Sarja tegijad teatasid, et 28. hooajal on 22 osa ning 29. hooaeg on 2017 – 2018 ning 30. hooaeg 2018 – 2019.

Lisaks animasarjale on ka film «Simpsonid», mis on toonud sisse üle 500 miljoni dollari, on sarjateemalised lõbustuspargid, suveniirnukud ja palju teisi asju, mis ikka populaarsust kasvatavad.

«Simpsonid» on saanud 32 Emmy auhinda, mida antakse parimatele telesarjadele ja seda sarja õpetatakse ja uuritakse ülikoolides.

1989. aastal alguse saanud sari, milles naerdakse inimlike nõrkuste ja ühiskonna puudujääkide üle, pakub huvi nii vanadele kui uutele fännidele.

Jeani sõnul kestab sari seni, kuni vaatajate huvi ei rauge.

«Meie uus moto on, et kuni 60ni,» muigas produtsent.