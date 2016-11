Lady Gaga arvates on Melania Trump silmakirjalik

Melania Trump sõnas oma kõnes, et kui temast saab esileedi, siis asub ta küberkiusamise vastu võitlusse, edastab Daily Mail.

«Lapsed ja teismelised on eriti mõjutatavad. Nende kulul ei tohiks nalja teha ega mõnitada, samuti ei tohiks neid näidata vähem intelligentsetena, kui nad on. Ründamine jätab jäljed ja haavad kogu eluks,» teatas Melania Trump.

Lady Gagal ei läinud Melania Trumpi sõnum kõrvust mööda ja ta vastas omapoolse kriitikaga.

«Melania Trump, sa ütled, et oled küberkiusamise vastu, kuid sellega oled silmakirjalik. Sinu abikaasa on üks suuremaid kiusajaid, keda me näinud oleme,» teatas Lady Gaga Twitteris.

«Born This Way» hitist tuntud Lady Gaga soovitas ameeriklastel valida demokraatide kandidaati Hillary Clintonit, kuna Tumpi presidendiks saamine võib USAs elu tuksi keerata.

Lady Gaga on esinemas Jaapanis, kus ta lennukilt maha astudes kandis musketärikübarat kirjaga «Vote» (hääleta).

«Mina ja veel sajad tuhanded inimesed ei hääleta Hillary Clintoni poolt ainult sellepärast, et ta sobib presidendiametisse, vaid ka selle tõttu, et hoida ära poliitilist katastroofi, mis tekiks siis, kui Donald Trumpist saaks president,» teatas lauljanna.