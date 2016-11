Austraalias leidis politsei naise kotist koaala

Politsei pidas 50-aastase naise kinni erakorralistel asjaoludel ja küsis, kas on veel midagi, mida politsei peaks teadma ning naine vastas, et ta rohelist värvi kotis on koaala, edastab cnn.com.

«Politsenikel oli raske uskuda, et kotis koaala on, kuid kui nad luku avasid, pistis väike loom pea välja. Ta oli natuke janune, kuid muidu oli temaga kõik korras,» edastas Queenslandi politsei.

Naise väitel leidis ta noore koaala eelmisel ööl.

Korrakaitsjad andsid 1,5 kilogrammi kaaluva koaala Austraalia loomakaitseühingule ja loom sai nimeks Alfred.

Koaalad on kaitse all, kuna tegemist on ohustatud liigiga. 2012. aasta andmetel elab Austraalias umbes 330 000 koaalat.