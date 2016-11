«Game of Thrones» autor lükkas Clintoni pärast raamatu kirjutamise edasi

Kirjanik teatas, et ta on tulihingeline Clintoni toetaja ja teeb kõik, et enamik ameeriklasi tema poolt hääletaks ning selle tõttu ei ole tal aega «Game of Thrones» uut osa kirjutada, edastab cnn.com.

Martin astus eile üles New Mexicos, kus ta tümitas vabariiklasest kandidaati Donald Trumpi, sest Trumpi seisukohad on tema silmis jälestusväärsed.

«Trump on veel hullem kui rassistist presidendikandidaat George Wallace, kes kandideris 1968. aasta valimistel. Rassiline segregatsioon oli USAs siis tavaline,» teatas kirjanik.

USA iseseisvuspartei kandidaat Wallace sai võidu viies osariigis. Ta on seni viimane kolmanda partei kandidaat, kes on saanud vähemalt ühs osariigis võidu. USAs on juba aastakümneid käinud presidendivalimistel põhiline kemplemine kahe suurpartei, Vabariikliku ja Demokraatliku partei kandidaadi vahel.

Martini teatel puudub «Game of Thrones» raamatusarjast veel kaks raamatut, üks neist kannab pealkirja «The Winds of Winter» ning ta on selle kirjutamist ja avaldamisaega mitu korda edasi lükanud.

«Game of Thrones» raamatusarja põhjal tehakse samanimelist menukat seriaali, mis on jõudnud seitsmenda hooajani.