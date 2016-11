Kahepäiste haide mõistatus: mutantkalasid leitakse järjest rohkem ja keegi ei tea, miks

Murettekitav trend algas 2008. aastal, kui kalamees Christian Johnson leidis Austraalia rannikult sinihai kahepäise embrüo, kirjutab Daily Mail.

2013. aastal püüdsid Florida kalamehed suure tömpnina-hallhai ning leidsid selle emakast kahepäise loote. Alles hiljuti leidsid Hispaania teadlased Atlandi saagsabahai kahepäise embrüo.

Enim kahepäiseid järglasi on leitud sinihaidel, sest nende üsas võib korraga kasvada kuni poolsada poega.

Kahepäiste haide leidmise sagenemine on teadlaste jaoks veel mõistatuseks. Ehkki leiud sagenevad, on need siiski liiga harvad, et müstiliste mutatsioonide põhjustest mingeid järeldusi teha.

Ühe versiooni kohaselt võib põhjuseks olla ülepüük, mis tähendab, et haisid jääb järjest vähemaks ja nii tekivad suguluspaljunemisest põhjustatud mutatsioonid. Samuti võivad mutatsioone põhjustada viirused ja merereostus.

Mereteadlane Nicolas Ehemann leidis hiljuti Kariibi mere esimese kahepäise hai. Tema peab kõige tõenäolisemaks seda, et mutatsioonide põhjuseks on ülepüük. Ehemann usub, et ülepüügist tekkinud haide genofondi vähenemine tähendab sünnidefektide arvu pidevat tõusu.

Teine mereteadlane, dr Felipe Galván-Magaña, ei usu, et kahepäiste haide arvukus on tõusnud. Tema arvates jääb väär mulje sellest, et suurenenud on teaduslike ajakirjade arv, mis säärastest juhtumitest sagedamini kirjutavad.