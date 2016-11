Elu24 intervjuu! Näosaate võitja Liis Lass: naistes on seksapiil ja see pole asi, mida häbeneda

Liis meenutas seda, kuidas vend kõrvetas talle kümnendaks sünnipäevaks plaadi, millel oli Britney video «...Baby One More Time».

«Mäletan, kuidas vaatasin seda videot. Ma ei tea, kas mulle see lugu või Britney üldse meeldis, aga see video oli nii värviline! Tol ajal ei olnud selliseid kostüüme, värve ja produktsioonitaset,» ütles Liis.

Britney etendab videos stereotüüpi «pahast koolitüdrukust», kes justkui peaks igas naises olemas olema. Uurisime Liisilt, kas tegemist on tõesti millegagi, mis on igas naises olemas, või on see miskit, mida meelelahutustööstus peale surub.

«Ma ise arvan, et see kõik taandub seksapiilile. Naistes on seksapiil ja see pole asi, mida häbeneda. Aga ma arvan, et kontrast tekib presentatsioonist - kui sa sellise kostüümi juurde paned seksapiili, siis tekibki seal showbusiness, mis võibolla on pealesurutud,» seletas Liis.

Liis rääkis ka, mis tunne on istuda näosaate diivanil ja vähe punkte saada.

«See tundub nüüd selline jutt, mida keegi ei usu, ehkki see on tõsi. Ma ise tajun seda, et meie hooaja osalejatel ei ole suurt punktijanu. Meil ei ole seda tohutut võistlemist teistega. Vastupidi - minul endal on kõige suurem võistlus iseendaga, et kas ma suudan ületada iseennast, kas ma suudan teha midagi, mida ma ei ole varem teinud,» sõnas Liis, kuid tunnistas:

«Madalate punktide puhul ehk tõesti hakkad mõtlema, kas jätsid midagi tegemata. Samas, Velikije Lukiga andsin endast kõik ja mul polnud pärast üldse halb tunne, sest ma olin iseendaga rahul.»